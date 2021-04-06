Испанский футболист забил гол самой издевательской "паненкой" года. Видео

Испанский полузащитник катарского клуба "Аль-Садд" Санти Касорла отметился эффектным голом в матче чемпионата страны против "Аль-Гарафа" (2:0).

На 65-й минуте 36-летний футболист, выполняя удар с пенальти, обманным движением показал, что будет сильно бить, а вместо этого легко подсек мяч. Эта "паненка" получилась настолько издевательской, что мяч соприкоснулся с газоном ещё до линии ворот. В сети ее назвали самой издевательской "паненкой" в году.

Отметим, что впервые таким способом пенальти 40 лет назад в финале чемпионата Европы по футболу 1976 года забил Антонин Паненка. После этого все удары подсечкой с 11-метровой отметки стали называть в его честь.

В октябре прошлого года Паненка заразился коронавирусом и в тяжелом состоянии был отправлен в реанимацию.

Самый знаменитый пенальти в стиле Паненки в сборной Украины забил Артем Милевский в 1/8 финала ЧМ-2006 против Швейцарии.