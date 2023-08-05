'Кого ты купил?!' Легенда 'Динамо' рассказал, как обманом подсунул Суркису Ярмоленко

Легендарный футболист и киевского "Динамо" Йожеф Сабо рассказал, как в столичном клубе оказался Андрей Ярмоленко. По словам 83-летнего Йожефа Йожефовича, он приобрел молодого игрока обманом.

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Все основные события случились после матча "Динамо-2" с "Десной", за которую играл будущая звезда сборной Украины.

"После игры я подошел к тренеру черниговской команды и сказал, что хочу Ярмоленко забрать. Я его обманул, потому что сказал, что разговаривал с президентом, что мы его купим. Администратор "Динамо" его забрал, повез его в гостинице, где он и остался. Я доложил Суркису и Суркис его купил", – вспомнил Сабо на Youtube-канале "СпортАрена".

Также Сабо признался, что Андрей не сразу раскрылся в Киеве.

"Ярмоленко играет за Динамо и получает серьезную травму, выпав на 3-4 месяца. Когда это уже прошло, через год сидим - я, Игорь Михайлович, администраторы... Играет Ярмоленко. Плохо играет. Мне Суркис говорит: "Смотри! Что это за футболист? Кого ты купил? Кого ты мне привез?". Я промолчал. Но со временем Андрей заиграл. Он теперь "папаня" на поле", – не сдержал эмоций Сабо.

Напомним, что Ярмоленко является воспитанником черниговского футбола. За киевскую команду Андрей дебютировал в мае 2008 года. Всего за "Динамо" он провел 340 матчей, в которых забил 137 голов во всех турнирах, и входит в топ-4 лучших бомбардиров в истории клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июня Ярмоленко официально вернулся в киевское "Динамо", из которого ушел в дортмундскую "Боруссию" в 2017 году.

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