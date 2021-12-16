Первый после Ярмоленко: Луческу подтвердил громкий трансфер 'Динамо'

Неназванный футболист киевского "Динамо" перешел в английский "Эвертон", сообщил наставник "бело-синих" Мирча Луческу в интервью Telekom Sport. Румынский специалист отказалася указывать конкретно, о ком идет речь, но в прессе до этого много раз упоминалась фамилия Миколенко.

Накануне появилась информация, что именно левый защитник сборной Украины должен сменить команду уже в ближайшее трансферное окно.

"Один из футболистов "Динамо" перешел в "Эвертон". После Ярмоленко это первый крупный трансфер, который делает киевский клуб. Это молодой игрок, который является примером для других. Очень важно, что помимо результатов, мы можем дать молодым перспективу выступлений за границей", – сказал Мирча Михайлович.