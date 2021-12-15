Названа сумма отступных за Миколенко при трансфере в английский клуб

Появилась информация о том, сколько получит киевское "Динамо" за переход Виталия Миколенко в английский "Эвертон". Во вторник, 14 декабря, стало известно, что левый защитник сборной Украины по футболу поменяет клуб уже в ближайшее трансферное окно.

Как пишет румынский сайт PlaySport со ссылкой на свои источники, "Динамо" получит от середняка английской Премьер-лиги 23 миллиона евро. Поскольку Миколенко регулярно играет за сборную Украины, получить для него разрешение на работу в Англии не станет проблемой.

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Также сообщают, что на Виталия серьезно претендовала итальянская "Рома". По просьбе португальского тренера Жозе Моуриньо римляне готовы были выложить за украинца 18-20 миллионов евро. Однако предложение "Эвертона" больше впечатлило Игоря Суркиса и самого футболиста.

Сделка была оформлена во вторник и вскоре о ней объявят официально. В чемпионате Англии "Эвертон" после 16 туров занимает 14-е место с 18 очками. В четверг, 16 декабря, команда испанского специалиста Рафаэля Бенитеса отправится в Лондон в гости к "Челси".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" и "Шахтер" получили соперников в Кубке Украины: результаты жеребьевки 1/4 финала.

В то же время экс-футболист сборной Украины потроллил Петракова за цитату о детях.