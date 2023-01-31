Ключевой игрок ''Динамо'' и сборной Украины за 26 млн евро переходит в клуб АПЛ – СМИ

Лидер обороны киевского "Динамо" Илья Забарный продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. 20-летний центральный защитник сборной Украины станет игроком аутсайдера первенства "Борнмута", с которым подпишет контракт уже 31 января.

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Об этом на своей странице в социальной сети Twitter написал известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо. По его данным "Динамо" и "Борнмут" согласовали все условия трансфера. Сам Забарный во вторник должен пройти медосмотр в стане "вишен".

Эту информацию подтвердил Telegram-канал "Динамо Киев Inside". Он утверждает, что переход обойдется англичанам в 23 миллиона фунтов (26,2 млн евро), а также украинцам гарантированы 20% от будущей перепродажи клубного воспитанника.

Отметим, что "Борнмут" ведет борьбу за выживание в АПЛ. После 20 туров команда тренера Гари О'Нила занимает 18-е место, набрав 17 очков.

Забарный дебютировал за основую "Динамо" осенью 2020 года. За это время он успел сыграть 84 матча за "бело-синих" во всех турнирах, в которых отличился один раз. Также Илья 24 раза надевал футболку сборной Украины.

Таким образом, представительство Украины в чемпионате Англии увеличивается до пяти футболистов. В клубах АПЛ уже выступают Михаил Мудрик ("Челси"), Александр Зинченко ("Арсенал"), Виталий Миколенко ("Эвертон") и Егор Ярмолюк ("Брентфорд").

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский легионер лондонского "Арсенала" Александр Зинченко угодил в курьезную ситуацию после матча Кубка Англии со своей бывшей командой – "Манчестер Сити".

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