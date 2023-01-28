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По телу и за ухо. Александра Зинченко "избили" после проигранного матча Кубка Англии. Видео

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
10,6 т.
Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко получил порцию дружественных (или не очень) тумаков от бывших одноклубников по "Манчестер Сити". Команды встречались в рамках 1/16 финала Кубка Англии и со счетом 1:0 победили "горожане".

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Футболист сборной Украины вышел на замену на 66-й минуте и на 90+2 получил желтую карточку. Авторитетный статистический портал Whoscored поставил ему оценку 6,1 что стало средним показателем в "Арсенале".

Сразу после поединка игроки "Ман Сити" Кайл Уокер и Илкай Гюндогай подошли к украинцу. Уокер несколько раз ударил Александра по плечам, а затем стал крутить ему ухо.

По телу и за ухо. Александра Зинченко ''избили'' после проигранного матча Кубка Англии. Видео

По реакции нашего соотечественника не сразу можно было понять, злится ли он или радуется.

Подобных "плюх" Зинченко удостоился и от остальных бывших партнеров по манчестерской команде.

По телу и за ухо. Александра Зинченко ''избили'' после проигранного матча Кубка Англии. Видео

Стоит отметит, что между Уокером и Зинченко давно существуют особые взаимоотношения. Несколько лет назад Александр крутил ухо Кайлу, когда тот проиграл единоборство на тренировке.

По телу и за ухо. Александра Зинченко ''избили'' после проигранного матча Кубка Англии. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зинченко получил порцию оваций от своих болельщиков после гостевой игры 16-го тура АПЛ против "Вулверхемптона".

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