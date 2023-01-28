Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко получил порцию дружественных (или не очень) тумаков от бывших одноклубников по "Манчестер Сити". Команды встречались в рамках 1/16 финала Кубка Англии и со счетом 1:0 победили "горожане".

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Футболист сборной Украины вышел на замену на 66-й минуте и на 90+2 получил желтую карточку. Авторитетный статистический портал Whoscored поставил ему оценку 6,1 что стало средним показателем в "Арсенале".

Сразу после поединка игроки "Ман Сити" Кайл Уокер и Илкай Гюндогай подошли к украинцу. Уокер несколько раз ударил Александра по плечам, а затем стал крутить ему ухо.

По реакции нашего соотечественника не сразу можно было понять, злится ли он или радуется.

Подобных "плюх" Зинченко удостоился и от остальных бывших партнеров по манчестерской команде.

Стоит отметит, что между Уокером и Зинченко давно существуют особые взаимоотношения. Несколько лет назад Александр крутил ухо Кайлу, когда тот проиграл единоборство на тренировке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зинченко получил порцию оваций от своих болельщиков после гостевой игры 16-го тура АПЛ против "Вулверхемптона".

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