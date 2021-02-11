Клуб Зинченко установил исторический рекорд английского футбола. Видео

10 февраля "Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, победил "Суонси" (3:1) в 1/8 финала Кубка Англии и выиграл 15-й матч подряд во всех турнирах, побив рекорд среди команд высшего дивизиона страны.

Серия команды Пепа Гвардиолы началась 19 декабря с выездного матча против "Саутгемптона" (1:0) в английской Премьер-лиге (АПЛ). В 10 из этих 15 поединков "Манчестер Сити" сыграл "на ноль", суммарно забил 40 голов и пропустил всего 5. За это время на счету "горожан" 10 побед в АПЛ, 2 – в Кубке английской лиги и 3 – в Кубке страны.

Что касается последнего поражения "МанСити", то оно случилось еще 22 ноября в противостоянии с "Тоттенхэмом" (0:2).

Ранее рекордсменами по количеству выигранных кряду матчей являлись "Престон" (сезон 1891/92) и "Арсенал" (1997/98). В их активе по 14 побед.

Отметим, что эти результаты позволяют подопечным Гвардиолы лидировать в АПЛ с пятиочковым отрывом от второго места и матчем в запасе. Клуб Зинченко также вышел в финал Кубка английской лиги и четвертьфинал Кубка страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в другом поединке 1/8 финала вышеназванного турнира "Эвертон" и "Тоттенхэм" выдали матч-триллер, забив девять голов.