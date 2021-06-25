Селезнев предложил свои услуги клубу УПЛ

Украинский нападающий Евгений Селезнев может стать игроком "Черноморца". Последним его клубом был "Колос" из Ковалевки.

Как сообщает издание meta-ratings.com.ua, новички украинской Премьер-лиги (УПЛ) хотят усилить состав опытными футболистами, и одним из них может стать как раз экс-форвард "Днепра" и "Шахтера". Евгений сам предложил свои услуги "Черноморцу", так как решительно настроен стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ.

Одесситы должны до 30 июня определиться с теми, кто уйдет из команды, и теми, кто ее усилит. После этого коллектив под руководством Юрия Мороза, который ради работы с "моряками" ушел с поста тренера молодежной команды "Динамо", начнет подготовку к сезону.

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Напомним, что в первой половине сезона 2020/21 Селезнев выступал за "Колос", однако во время зимних сборов у него случился конфликт с тренерским штабом клуба и руководством. Он был отчислен из коллектива за нарушение дисциплины.

В составе команды из Ковалевки Евгений провел 12 матчей и забил 5 голов (все с пенальти). Сейчас в списке лучших бомбардиров в истории УПЛ лидирует Максим Шацких ("Динамо", "Арсенал" Киев, "Говерла"), на счету которого 123 гола, а у Селезнева – 116.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появилась информация о том, что другой ветеран украинского футбола Артем Милевский вскоре завершит карьеру.