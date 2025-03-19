'Клоунада, как государственная политика'. Сборная России по футболу устроила 'позорище' и была высмеяна в сети

В товарищеском матче в Москве сборная России по футболу разгромила Гренаду со счетом 5:0, что вызвало бурю эмоций среди болельщиков и острых комментариев в сети. Несмотря на победу, реакция болельщиков из РФ была негативной.

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Сначала на 16-й минуте отличился Данил Пруцев, затем Арсен Адамов увеличил преимущество на 42-й минуте, а через минуту Артем Дзюба, ставший лучшим бомбардиром в истории национальной команды, поставил точку в первой половине.

После перерыва Дзюба ассистировал Даниилу Фомину, а на 59-й минуте Зелимхан Бакаев, получив передачу от Адамова, забил пятый гол.

При этом официальные российские футбольные ресурсы, подали эту победу как невероятный успех.

В комментариях активно обсуждают низкий уровень соперников, среди которых были уже такие команды, как Сирия, Бруней и Куба. Некоторые выражают недовольство тем, что сборная России играет против команд, которые сильно уступают в классе, и считают такие матчи пустой показухой. В сети также можно встретить сарказм по поводу "рекордов" Дзюбы и проблем в игре команды, которая, по мнению болельщиков, выглядит разрозненно и неуверенно.

Фанаты задаются вопросом, когда сборная начнет играть с более сильными соперниками, а не "таксистами и почтальонами", и когда этот "ужас" закончится. "Когда мы свернули не туда?" — спрашивает один из болельщиков, намекая на падение уровня игры российской сборной в последние годы.

"Клоунада, как государственная политика", "Я сколько жил, никак не думал, что в такое е*анатство попаду", "Какое же позорище. Смакуют, радуются, упиваются победами, тактику обсуждают, рекорды бьют... в матчах со странами из второй футбольной сотни", – пишут юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA, спарринг с одной из слабейших национальных команд планеты вызвал насмешки со стороны болельщиков.

Ранее сразу пять сборных отказались встречаться с командой России в октябре прошлого года, что спровоцировало издевательские комментарии в сети от российских фанатов.

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