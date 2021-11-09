Кличко выразил сожаление по поводу назначения Шевченко тренером 'Дженоа'

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко поделился эмоциями от назначения Андрея Шевченко главным тренером итальянского клуба "Дженоа". 50-летний экс-спортсмен поддержал Шеву в его начинании, но немного загрустил из-за того, что легенда украинского футбола работает не на родине.

На своей странице в Instagram Кличко-старший адресовал соотечественнику добрые слова.

"Поздравляю Андрея Шевченко с новым этапом в футбольной карьере!.. Италия Шеве – тоже не чужая страна. Поэтому уверен, что у Андрея все получится. Но все равно немного грустно, что он сегодня не в украинском футболе. Любим, поддерживаем и верим, что в будущем Шева вернется в Украину", – написал Виталий.

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Напомним, контракт украинца в "Дженоа" рассчитан до лета 2024 года. Первую тренировку с новой командой Шевченко проведет во вторник, 9 ноября. Во время паузы на матчи сборных у тренерского штаба будет время подготовить коллектив к официальным поединкам. Дебют Шевы в Серии А в новом амплуа состоится 21 ноября, когда его подопечные примут "Рому" португальского наставника Жозе Моуриньо.

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