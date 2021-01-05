Киевский клуб подписал футболиста, игравшего в "ЛНР"

Киевский футбольный клуб "Оболонь" объявил о подписании 23-летнего защитника Алексея Лобова. Контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

Как сообщает пресс-служба столичной команды, футболист будет выступать под номером 55.

Отметим, что Лобов в августе прошлого года попал в громкий скандал, связанный с его выступлением на временно оккупированной территории луганской области.

Алексей Лобов является воспитанником молодежной академии алчевской "Стали".

Футболист выступал за "Горняк" Ровеньки, "Шахтер" Красный Луч, "Далевец" Луганск, ЦСКА НМ из чемпионата так называемой Луганской народной республики в период 2015-2016 года.

Начиная с 2017 года играл в Первой лиге за краматорский "Авангард".

28 августа 2020 о подписании контракта с Лобовым объявило житомирское "Полесье".

Это вызвало большое недовольство среди фанатов клуба и "Полесье" пришлось расторгнуть договор с игроком. Директор команды Владимир Загурский оправдался тем, что перед подписанием Лобова они не знали о его карьере на луганщине.