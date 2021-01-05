Київський клуб підписав футболіста, що грав в "ЛНР"

Київський футбольний клуб "Оболонь" оголосив про підписання 23-річного захисника Олексія Лобова. Контракт розрахований до 30 червня 2022 року.

Як повідомляє пресслужба столичної команди, футболіст виступатиме під номером 55.

Відзначимо, що Лобов в серпні минулого року потрапив в гучний скандал, пов'язаний з його виступом на тимчасово окупованій території луганської області.

Олексій Лобов є вихованцем молодіжної академії алчевської "Сталі". Футболіст виступав за "Гірник" Ровеньки, "Шахтар" Красний Луч, "Далівець" Луганськ, ЦСКА НМ з чемпіонату так званої Луганській народної республіки в період 2015-2016 року.

Починаючи з 2017 року грав у Першій лізі за краматорський "Авангард".

28 серпня 2020 про підписання контракту з Лобовим оголосило житомирське "Полісся".

Це викликало велике невдоволення серед фанатів клубу і "Полісся" довелося розірвати договір з гравцем. Директор команди Володимир Загурський виправдався тим, що перед підписанням Лобова вони не знали про його кар'єру на Луганщині.