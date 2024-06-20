'Каждый божий день': игрок сборной Украины вспомнил о России перед решающим матчем на Евро-2024

Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко пообещал, что "сине-желтые" сделают все для победы над Словакией во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2024. Футболист киевского "Динамо" вспомнил о ежедневных атаках на наши города со стороны российских оккупантов, отметив, что успех спортсменов позитивно влияют на воинов ВСУ.

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Об этом Бражко заявил в интервью американскому порталу ESPN. 22-летний уроженец Запорожья подчеркнул, что многие игроки сборной представляют города Украины, которые находятся очень близко к линии фронта, а также назвал удручающим результат национальной команды в матче с Румынией на старте Евро.

"Многие игроки сборной Украины из регионов, которые расположены близко к линии фронта. Конечно, мы чувствуем это давление, потому что украинские города каждый божий день подвергаются атакам. Но все, что я могу сделать сейчас, – это просто играть за сборную. Конечно, для нас был разочаровывающий результат в матче с Румынией, но мы сделаем все возможное, чтобы улучшить наши результаты и нашу игру, чтобы люди в Украине улыбались и радовались, и, прежде всего, чтобы защитники и бойцы на передовой гордились нами и были счастливы", – сказал Бражко.

Ранее стало известно, что происходило в раздевалке сборной Украины после поражения от Румынии на старте Евро-2024. Напомним, что следующий матч на Евро-2024 команда проведет в пятницу, 21 июня. Соперниками наших футболистов станут словаки, которые преподнесли пока что главную сенсацию чемпионата, обыграв на старте Бельгию.

Как сообщал OBOZ.UA, вокруг сборной Украины возник скандал перед решающим матче группового турнира Евро-2024 с командой Словакии.

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