Каштру ответил на вопрос об уходе из "Шахтера"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру не переживает по поводу того, что может закончить работу с украинской командой уже летом нынешнего года.

Об этом сам португальский специалист заявил после вылета "горняков" из Лиги Европы. По его словам, сейчас он полностью сосредоточен на борьбе за чемпионство в Премьер-лиге.

"Увидеть меня в следующей еврокубковой кампании вы сможете, возможно, в "Шахтере", возможно, в каком-то другом клубе, но на данный момент я совершенно не переживаю по этому поводу. Для меня очень важно, как я ответил вашему коллеге, добиться нашей главной цели – стать чемпионами Украины. Только это в моей голове", – цитирует Каштру пресс-служба "Шахтера".

Напомним, чемпионы Украины досрочно завершили евросезон, дважды уступив римской "Роме" в 1/8 финала Лиги Европы. Отметим, что контракт Каштру с "горняками" действует до лета нынешнего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне ответного матча с "Ромой" в Лиге Европы Луиш Каштру на украинском языке обратился к болельщикам.