Капитан "Динамо" восхитил украинцев рождественским поздравлением в вышиванке

Рождественское видеопоздравление капитана "Динамо" Сергей Сидорчука и его супруги Анны в вышиванках вызвало восторг среди пользователей Facebook.

Украинцы похвалили игрока киевлян за этот жест и пожелали его семье благополучия. В сети также сделали комплимент жене "динамовца", отметив, что она очень отличается от типичных спутниц футболистов.

Пользователи сделали комплимент жене Сидорчука Facebook СпортОбоз

Пользователи вспомнили Ярослав Ракицкого Facebook СпортОбоз

Пользователи восхитились поступком Сергея Facebook СпортОбоз

Ранее Сергей и Анна поздравили своих подписчиков с Рождеством в стихотворной форме.

"Вітаєм зі святом всі Ваші родини,

Здоров’я міцного і музи щоднини.

Достатку у сім’ях, любовi і щастя,

Щоб Вас обминали всі біди й напасті.

Смачної куті та вертепів веселих,

Родинних столів в кожнім домі багатих.

Колядки співайте, святкуйте Різдво.

Христос народився! Славімо його".

Напомним, что отпуск семья Сидорчуков провела на Мальдивских островах. Сергей и Анна взяли з собой троих детей и отправились наслаждаться Индийским океаном.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена футболиста "Динамо" порадовала подписчиков снимками в купальнике и получила множество приятных комментариев.