Капитан "Динамо" рассказал о разговоре с ультрас из-за их конфликта с Луческу

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук признался, что у него и некоторых одноклубников состоялся разговор с ультрас на тему отношения фанатов к главному тренеру Мирче Луческу. Это случилось после полуфинала Кубка Украины против "Агробизнеса", который прошел в Тернополе.

Футболист заявил, что в разговоре с активными болельщиками речь шла о том, что ни в коем случае нельзя переходить определенную черту. По словам Сергея, представители ультрас согласились с этим мнением.

"Мы разговаривали с ними буквально недавно, после Тернополя. Не только я один. Что мы им сказали? Нельзя переходить красные линии. Они согласны с такой позицией. В отношениях между фанатами и клубом есть много нюансов. Я бы может и мог об этом говорить, но точно не сейчас", – рассказал Сидорчук в интервью на YouTube-канале "ТаТоТаке".

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Напомним, что назначение Луческу на пост главного тренера "Динамо" вызвало массу недовольства среди ультрас команды. Фанаты устраивали акции как на трибунах, так и за их пределами.

Во время полуфинала Кубка Украины против "Агробизнеса" они начали скандировать нелицеприятные речевки в адрес Мистера, в результате чего румынский специалист не выдержал и ответил.

Как сообщал OBOZREVATEL, после этого ультрас выступили с заявлением, в котором сказали, что не примут Луческу даже в том случае, если он приведет "Динамо" к победе в Лиге чемпионов.