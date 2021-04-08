Капитан английского футбольного клуба покончил жизнь самоубийством

Михаил Морозов Футбол 13:35, 8.04.2021 Обновлено: 13:43, 8.04.2021

32-летний капитан английского футбольного клуба "Йовил Таун" Ли Коллинз, о смерти которого стало известно 31 марта, покончил жизнь самоубийством.

Как сообщает издание The Sun, он повесился в своем отельном номере.

"Ли был профессиональным футболистом "Йовил Таун". Он не появился на тренировке команды 31 марта, после чего в клубе обратились в отель, в котором проживал Коллинз. Он повесился в своем номере. Исследование крови подтвердило, что смерть футболиста наступила по этой причине", – заявил судебно-медицинский эксперт Бэн Бэтли.

Игрок, выступавший на позиции защитника, начал профессиональную карьеру в "Вулверхэмптоне", после чего защищал цвета "Херефорда", "Порт Вэйла", "Барнсли", "Шрюсбери", "Нортхэмптона" и других клубов из низших английских дивизионов.

В последний раз он выходил на поле 6 февраля 2021 года, когда его "Йовил Таун" минимально уступил "Стокпорту" (0:1). С 2019 года Коллинз принял участие в 35 матчах команды, включая 8 поединков в нынешнем сезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, уругвайский футболист Сантьяго Морро Гарсия, которым интересовалось киевское "Динамо", совершил самоубийство.

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