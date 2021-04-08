Капітан англійського футбольного клубу покінчив життя самогубством

Михайло Морозов Футбол 13:35, 8.04.2021 Оновлено: 13:43, 8.04.2021

32-річний капітан англійського футбольного клубу "Йовіл Таун" Лі Коллінз, про смерть якого стало відомо 31 березня, покінчив життя самогубством.

Як повідомляє видання The Sun, він повісився у своєму готельному номері.

"Лі був професійним футболістом "Йовіл Таун". Він не з'явився на тренуванні команди 31 березня, після чого в клубі звернулися в готель, в якому проживав Коллінз. Він повісився у своєму номері. Дослідження крові підтвердило, що смерть футболіста настала з цієї причини", – заявив судово-медичний експерт Бен Бетлі.

Гравець, який виступав на позиції захисника, розпочав професійну кар'єру у "Вулверхемптоні", після чого захищав кольори "Херефорда", "Порт Вейла", "Барнслі", "Шрюсбері", "Нортхемптона" та інших клубів із нижчих англійських дивізіонів.

Востаннє він виходив на поле 6 лютого 2021 року, коли його "Йовіл Таун" мінімально поступився "Стокпорту" (0:1). З 2019 року Коллінз взяв участь у 35 матчах команди, включаючи 8 поєдинків у нинішньому сезоні.

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