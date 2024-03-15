'Какой позор': жеребьевка Лиги чемпионов завершилась скандалом

Спортивный директор английского "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн назвал настоящим позором результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов. Представитель команды Премьер-лиги, которой придется сразиться с мадридским "Реалом", пожаловался на то, что турнир подстроен под "королевский клуб".

Об этом Бегиристайн заявил в комментарии изданию Marca. Легенда каталонской "Барселоны", в составе которой он один раз выигрывал самый главный европейски клубный трофей, добавил, что "Сити" будет изо всех сил стараться отстоять свой титул победителя минувшего сезона.

"Какой позор, надоели эти шары, всегда одно и то же. Жеребьевка та же, что и в прошлом году, только поменяйте "Ливерпуль" на "Арсенал"… Мы постараемся вспомнить, что произошло в прошлом сезоне. и что нам удалось выйти в финал. У "Реала" больше всего титулов в ЛЧ и такая стабильность, что они всегда находятся на последних этапах плей-офф. Мы считаем себя сильными, у нас отличная Лига чемпионов, у нас хорошая серия", – сказал Бегиристайн.

Отметим, что "Реал" и "Сити" встретятся в четвертый раз за последние пять сезонов. Кроме того, OBOZ.UA проанализировал все пары четвертьфинальной стадии ЛЧ, в которой сыграют два украинца, и выделил главные интриги.

Как сообщал OBOZ.UA, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонского "Арсенала" и португальского "Порту" впервые за восемь лет произошло самое волнующее событие в футболе.

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