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"Какой позор": жеребьевка Лиги чемпионов завершилась скандалом

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
6,5 т.
'Какой позор': жеребьевка Лиги чемпионов завершилась скандалом

Спортивный директор английского "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн назвал настоящим позором результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов. Представитель команды Премьер-лиги, которой придется сразиться с мадридским "Реалом", пожаловался на то, что турнир подстроен под "королевский клуб".

Об этом Бегиристайн заявил в комментарии изданию Marca. Легенда каталонской "Барселоны", в составе которой он один раз выигрывал самый главный европейски клубный трофей, добавил, что "Сити" будет изо всех сил стараться отстоять свой титул победителя минувшего сезона.

"Какой позор": жеребьевка Лиги чемпионов завершилась скандалом
"Какой позор": жеребьевка Лиги чемпионов завершилась скандалом

"Какой позор, надоели эти шары, всегда одно и то же. Жеребьевка та же, что и в прошлом году, только поменяйте "Ливерпуль" на "Арсенал"… Мы постараемся вспомнить, что произошло в прошлом сезоне. и что нам удалось выйти в финал. У "Реала" больше всего титулов в ЛЧ и такая стабильность, что они всегда находятся на последних этапах плей-офф. Мы считаем себя сильными, у нас отличная Лига чемпионов, у нас хорошая серия", – сказал Бегиристайн.

"Какой позор": жеребьевка Лиги чемпионов завершилась скандалом
"Какой позор": жеребьевка Лиги чемпионов завершилась скандалом

Отметим, что "Реал" и "Сити" встретятся в четвертый раз за последние пять сезонов. Кроме того, OBOZ.UA проанализировал все пары четвертьфинальной стадии ЛЧ, в которой сыграют два украинца, и выделил главные интриги.

Как сообщал OBOZ.UA, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между лондонского "Арсенала" и португальского "Порту" впервые за восемь лет произошло самое волнующее событие в футболе.

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