Новая форма чемпиона России по футболу вызвала резкую реакцию у поклонников клуба. Питерский "Зенит" будет выступать в экипировке от Joma, однако при этом техническим спонсором указывается российский маркетплейс Wildberries.

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Футболка выполнена в традиционных цветах: лазурном и темно-синем.

Юзеры шутят, что форма, которая по факту является полученной от интернет-рынка Wildberries, так и выглядит.

"Чтобы примерить форму, надо зайти за шторку и встать на картонку", "Смотрится как на рынке паленка синтетическая", – иронизируют фанаты.

Пользователи не стесняются в выражениях.

Некоторые отмечают, что этой формой "Зенит" отброшен на 20 лет назад. Другие возражают, что в то время продавалось экипировка более высокого уровня.

У поклонников футбола дизайн новой футболки вызвал ужас.

"Понятно, что спонсоры важны, но четыре лого кроме Газпрома в верхней части футболки выглядят просто вырвиглазно. Будто ребёнку 3 лет дали наклейки на майку налепить", – говорится в отзывах.

Напомним, что Joma является техническим спонсором сборной Украины по футболу. Поддержка испанской фирмы россиян, вызвало настоящий скандал.

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