Как Украина победила Финляндию в отборе на женский Евробаскет. Фоторепортаж

Сборная Украины добыла непростую победу в отборе женского Евробаскета-2023. Встреча в Хельсинки против команды Финляндии завершилась со счетом 71:77.

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Свой следующий поединок подопечные Срджана Радуловича проведут 24 ноября 2022 года в гостях против Литвы.

Напомним, что в четверг, 11 ноября украинки со счетом 90:71 сенсационно обыграли команду Франции в первом туре отбора Евробаскет-2023.