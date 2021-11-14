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Как Украина победила Финляндию в отборе на женский Евробаскет. Фоторепортаж
Сборная Украины добыла непростую победу в отборе женского Евробаскета-2023. Встреча в Хельсинки против команды Финляндии завершилась со счетом 71:77.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться самыми яркими снимками с игры.
Свой следующий поединок подопечные Срджана Радуловича проведут 24 ноября 2022 года в гостях против Литвы.
Напомним, что в четверг, 11 ноября украинки со счетом 90:71 сенсационно обыграли команду Франции в первом туре отбора Евробаскет-2023.