Как Шевченко завоевал американскую топ-модель в Италии: история любви бывшего тренера сборной Украины

Андрей Шевченко согласился возглавить "Дженоа" и вернулся в Италию, где выиграл все главные трофеи, включая "Золотой мяч", и стал легендой мирового футбола. Там же, в Милане, он одержал свою судьбоносную победу – завоевал сердце американской модели Кристен Пазик, которая впоследствии подарила футболисту четверых сыновей.

OBOZREVATEL вспомнил историю любви украинского форварда и дочери американского бейсболиста, которая сделала успешную карьеру модели в Европе.

Своим Купидоном Пазик и Шевченко могут смело считать известного итальянского модельера Джорджио Армани, с которым в Милане подружился украинец и даже закрывал его показ в 2001 году. Тогда Шевченко согласился пройтись по подиуму в костюме кутюрье на глазах Брэда Питта и Джорджа Клуни.

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Как-то Армани пригласил нападающего на вечеринку после своего показа, где Шевченко встретил длинноногую американскую топ-модель польского происхождения Кристен Пазик. Блондинка сразу понравилась футболисту, и показалась красивее, "чем даже кубок Лиги чемпионов", как потом шутил Шева в своей книге.

Но первым подойти к модели футболист не решился. А вот Кристен, которая была страстной поклонницей "Милана", не могла пройти мимо "живого Шевченко". Девушка захотела похвалить его за отличную игру накануне. После чего между ними завязался разговор, а вскоре и настоящий роман.

Но все было не так просто. Как писали СМИ в начале 2000-х, до украинца эффектная блондинка встречалась с сыном владельца "Милана" и бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони Пьером. Но в какой-то момент отношения развалились из-за измены Берлускони-младшего. Влюбленные поссорились и Кристен, считая себя свободной, всерьез увлеклась Шевченко.

Но Пьер не собирался так просто отпускать модель и, говорят, закатил грандиозный скандал, а этот любовный треугольник обсуждала вся Италия. По слухам, наследник Берлускони даже просил отца продать Шеву, но политик быстро его приструнил. Тем временем роман футболиста и модели набирал обороты.

Из-за постоянных матчей, тренировок, показов и съемок влюбленные не могли проводить много времени вместе, поэтому наговорили миллионы часов по телефону. Пазик была из спортивной семьи и хорошо понимала нападающего. Поэтому после длительной поездки Кристен в США Андрей решился и предложил ей жить вместе.

В 2003 году они уже вовсю позировали вместе. А когда итальянский мужской журнал GQ предложил паре сняться для обложки, то выпуск с Шевченко побил все рекорды издания по объемам продаж.

Андрей и Кристен тихо поженились в 2004 году в Вашингтоне, когда фотомодель была на шестом месяце беременности. Церемония состоялась на лужайке местного поля для гольфа лишь в присутствии самых близких. Ни Шевченко, ни Пазик не хотели пышных церемоний.

"Мы с отцом Кристен просто играли в гольф, а потом приехала она, ее мама, свадебный регистратор, и мы расписались", – рассказывал потом Шевченко.

В конце октября 2004 года у пары родился первенец Джордан. А затем Кристен подарила Шевченко еще троих сыновей – Кристиана, Александра и Райдера-Габриэля. Вскоре ради семьи Пазик оставила подиум. Но открыла свой магазин одежды и аксессуаров в США.

Сейчас бывшая модель живет с детьми в Лондоне, пока Шевченко разрывается между Британией и Украиной. А теперь еще и Италией.

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