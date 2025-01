Как сейчас выглядит Ириша Блохина – один из символов Евро-2012. Фото

15 января свое 42-летие празднует Ирина Олеговна Блохина (сценическое имя Ириша) – украинская актриса, музыкантка, хореограф и ведущая, известная как автор слов и исполнительница гимна Евро-2012 "З'єднаємо Весь Світ".

Кроме того, она является директором школы Дерюгиных, вице-президентом Украинской федерации гимнастики и дочкой легендарного динамовца Олега Блохина.

У себя в Instagram знаменитая гимнастка в честь своего праздника выложила семейную фотографию с мужем и детьми.

"Спасибо всем за потрясающие поздравления с днем ​​рождения, вашу любовь и энергию!Благодаря за жизнь, благодарна моим родителям, моя семья - это мое все, мое сердцебиение и душа, и спасибо за всю любовь от семьи художественной гимнастики, вы лучшие! Любви всем", – написала Блохина.

Ирина в свое время была тренером национальной олимпийской команды Украины по художественной гимнастике и активно способствовала популяризации спорта.

Ириша с детства занималась несколькими видами спорта. В 1990 году, когда её отец стал тренером греческого футбольного клуба "Олимпиакос", семья переехала в Афины, где девочка училась в колледже Святого Лоуренса.

В 1998 году Ириша начала ставить хореографию для сборной Украины по художественной гимнастике, а в 1999 году выиграла стипендию на музыкальном конкурсе "Guitar Center" в США. Там она училась в Los Angeles College of Music и спустя несколько лет дебютировала в Голливуде, сыграв в артхаусном кино и известных фильмах, таких как "Клик: с пультом по жизни" и "Two and a Half Men".

В 2003 году она поставила хореографию для программы "Мулен Руж", которая была исполнена на чемпионате мира в Будапеште. Эта хореография стала основой для появления GALA в программе соревнований по художественной гимнастике.

Вернувшись в Киев в 2011 году, Ириша Блохина стала тренером национальной олимпийской команды Украины по художественной гимнастике и продолжила работать в школе Дерюгиных. В том же году она дебютировала на чемпионате мира в Монпелье.

В 2012 году она стала автором и исполнительницей гимна Евро-2012 и работала ведущей на телеканале "Украина".

В последние годы Ирина занимается джазом и клубной музыкой, а также продолжает тренировать, среди её воспитанников — чемпионка мира Ганна Різатдінова.

Первым супругом Ирины был скандально известный рэпер Сергей Ларькин (Ларсон), с которым она развелась меньше, чем через год. Сергей погиб в автомобильной аварии в 2015 году.

Второй раз Ириша вышла замуж за Алексея Брынзака, сына президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака, в 2014 году. В ноябре этого года в их семье родилась дочь Жаклин. В 2018-м Ириша родила вторую девочку, которую назвали Габриэль.

