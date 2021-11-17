Крымская красавица пленила лидера сборной Украины и "не выпускает" из Италии: история любви Малиновского

Елена Павлова
Елена Павлова
Футбол
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Малиновский жена

Несколько месяцев длилась эпопея с возвращением в сборную Украины одного из ее лидеров, полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского. Вчера наш "итальянец" вышел в составе "сине-желтых" на матч против Боснии и Герцеговины (2:0) и помог добыть победу. Все это время конфронтации с Александром Петраковым Руслана поддерживала его красавица жена Роксана.

OBOZREVATEL решил вспомнить историю любви крымской танцовщицы и одного из лучших ассистентов прошлого сезона Серии А.

Малиновские в начале своих отношений.
Новый год в стиле Малиновских.
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Влюбленные вместе уже более восьми лет. А познакомились в Крыму, когда в сезоне-2012/2013 Руслан защищал цвета ФК "Севастополь", хоть и принадлежал на тот момент донецкому "Шахтеру". По стечению обстоятельств Роксана с подругой пришли как раз в то кафе, где Руслан с командой отмечал победу "моряков". Но дальше поверхностного знакомства дело не пошло.

Роксана Малиновская в 2013 году.

И тут свою роль сыграла подруга Роксаны, которая через несколько недель захотела попасть на матч "Севастополя" и попросила билеты у Малиновского. За пропусками нужно было приехать к Руслану домой. И жилье холостяка просто поразило девушек своей чистотой.

"Руслан предложил: "Выйдите на балкон, посмотрите, какой у меня вид". Я сняла туфли и пошла на носочках, я так привыкла", – вспоминала позже Роксана в интервью tribuna.com.

Руслан Малиновский и Роксана в начале своей истории любви.

Руслан удивился поведение девушки, мол, у меня везде чисто, и даже полы на балконе он недавно вымыл. Искренность, доброта и скромность футболиста покорили Роксану. А Малиновскому эффектная крымчанка понравилась еще во время беглого знакомства в кафе, поэтому он засмущался, когда при встрече она поцеловала его в щечку.

Роксана Малиновская в родном Севастополе.

После этой встречи Руслан и Роксана начали общаться, а потом 9 мая вместе смотрели салют, что и стало началом их истории любви.

Юная Роксана Малиновская .
Малиновские в 2013 году.

В итоге в Севастополе Малиновский задержался недолго и уже в 2013-м подписал контракт с луганской "Зарей". Но увез с черноморского побережья эффектную блондинку, которая с 5 лет занималась бальными танцами и подавала большие надежды. Но вместо этого она в 2016 году стала женой футболиста.

Роксана Малиновская.
Жена Руслана Малиновского Роксана.
Роксана Малиновская любит море.
Роксана Малиновская.

Пять лет назад влюбленные сыграли сказочную свадьбу в старинной Праге.

Семья Малиновских появилась в Чехии.
Сказочная свадьба Малиновских в Праге.

А в 2019-м Роксана подарила полузащитнику "Аталанты" дочь Оливию.

Два года назад Руслан Малиновский стал отцом.
Руслан и Роксана Малиновские уже пять лет счастливы в браке.
Роксана Малиновская.

Пока Малиновский становится звездой на футбольном поле, Роксана делает первые шаги в мире моды. В Бергамо девушка открыла собственное ателье, несмотря на диплом экономиста. А пока Руслан играл в Бельгии какое-то время вела туристический блог для интернет версии местной газеты.

Семья Малиновских во время вручения футбольных наград в Бельгии.
Роксана Малиновская на отдыхе.
У бывшей танцовщицы Роксаны прекрасная фигура.
Роксана Малиновская.

Роксане очень нравится в Италии, где она хотела бы остаться надолго: "Сказала Руслану, что больше не хочу переезжать. Бергамо мне напоминает Севастополь – город, где мы познакомились. Тихо и много зелени. У нас здесь появилось много друзей. Люди в Бергамо фантастические".

Малиновские счастливы в Бергамо.
Семья Малиновских на отдыхе.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал про историю любви Андрея Шевченко и американской модели Кристен Пазик.

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