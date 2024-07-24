Как 'Динамо' разгромило 6-2 'друзей Москвы': видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" феерически стартовало в новом футбольном клубном сезоне. Накануне в польском Люблине команда Александра Шовковского просто разнесла белградский "Партизан" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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Несмотря на то, что "бекло-синие" пропустили первыми, когда сербы реализовали пенальти, игра полностью проходила под их диктовку. В конце первого тайма футболисты "Динамо" выдали невероятную пятиминутку, трижды поразив ворота соперников, которые в начале июля приняли участие в "братском турнире" в Москве.

После перерыва доминация киевлян продолжилась. Им снова не удалось не пропустить, однако в атаке все было превосходно. Как и в первой 45-минутке, украинцы оформили три гола и победу с общим счетом – 6:2. Ответный поединок в Белграде, который состоится 31 июля, превратился в пустую формальность. В третьем квалификационном раунде победителя пары "Динамо" – "Партизан" ждет шотландский "Рейнджерс".

Вашему вниманию видео голов и обзор матча украинцев и сербов 23 июля.

Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. Первый матч

"Динамо" – "Партизан" (Сербия) – 6:2 (3:1)

Голы: Шапаренко, 40, Бражко, 43, Караваев, 45+1, Кабаев, 55, Попов, 83, Пихаленок, 90+2 – Салданья, 22, пенальти, 66

Как сообщал OBOZ.UA, Украина за несколько дней до старта нового еврокубкового сезона лишилась одного из своих представителей.

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