Грандиозный погром сербов 6-2. Тактический обзор матча Лиги Чемпионов 'Динамо' – 'Партизан'

Киевское "Динамо" провело первый матч отбора в еврокубках и разгромило очень принципиального соперника – белградский "Партизан". Усилиями шести разных футболистов бело-синим удалось переломить ход игры и создать камбэк после пропущенного пенальти – 6:2. Но почему эта победа еще не вдохновляет нас на легкий путь вперед? OBOZ.UA разобрал все тактические моменты этой дуэли.

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Стартовые составы

Динамо: Бущан, Караваев, Дячук, Попов, Овчаренко, Бражко, Буяльский, Шапаренко, Ярмоленко, Кабаев, Ванат

Партизан: Йованович, Де Медина, Антич, Муякич, Маркович, Гох, Арриага, Запад, Калула, Ксандер, Салданья

Первый тайм. Не футбол, а бои без правил

В первые минут 10 футбола как такового не было - безумное напряжение перед матчем разогрело страсти уже с самого начала, когда за жесткую игру на карточки сели Салданья и де Медина. Сербы играли не столько технически, сколько дерзко, совсем не отказываясь собрать фолов и карточек. Киевляне передерживали: что Шапаренко в моменте атаки с ударом Кабаева, что Караваев, когда его прижал Калюлю.

Эта агрессивность подталкивала соперников к высокому прессингу, ведь любую контратаку можно срывать подкатом. На Попова и Дячука выходили 7 футболистов, из-за чего приходилось выбивать мяч через Бущана. Именно так, ниоткуда возник пенальти в ворота "Динамо" - после фола Караваева на стадионе все же нашли монитор VAR, а рефери указал на отметку. Бить пошел лучший бомбардир белградцев Салданья и забил барышней, чтобы наверняка.

Киевляне активно использовали левый фланг, особенно когда там на карточку сел де Медина. Шапаренко играл особую роль в этом: он отходил назад и анализировал пространство, чтобы развивать продвижение Кабаева или Овчаренко. Оба из угла дальше искали адресата в штрафной и создали момент для Буяльского – удар в дальний угол, который вратарь потянул.

Наглядно свою "готовность к игре" сербы показали, когда втроем полминуты не могли решить, кто же разыграет штрафной и все втроем ушли от мяча. Нужно было ломать матч в свою пользу – и положил начало этому излому Шапаренко. Сработала именно связка левого фланга: Овчаренко выводит Кабаева под угол, тот находит накатом Шапу и полузащитник с линии выполняет взвешенно мощный удар прямо под перекладину. Этот гол прервал чувство обреченности, а дальше уже неслось. Украинцы поселились возле чужой штрафной, последовали удары, спровоцировавшие хаос от партизанцев. И когда Муякич вроде бы покорил его и выбил мяч, идеально подстроился под удар Бражко - мощно в стойку, второй гол. Довершило давление Караваев: его извинения за пенальти в виде третьего гола уничтожило весь антифутбол белградцев.

Итог тайма таков: 3:1 на табло – отнюдь не о ходе событий на поле. "Динамо" выглядело хорошо, но не хватало точности во время решающего удара, будто подопечные Шовковского боялись упустить момент. Вдохновенно использованная пятиминутка – это классный эпизод сверхмотивации после грубости. "Партизан" вообще не хотел играть в футбол, и от прессинга на чужой половине мгновенно переходил в тотальную закрытость на собственной. Этот подарок в виде пенальти так и остался единственным их острым моментом. Бело-синие взяли преимущество тайма, но нужно было готовиться к жестокости второго тайма, ведь теперь сербы точно не готовились к футболу.

Второй тайм. Время для новичков

Шовковский начинает тайм двумя заменами – снимает Караваева и Буяльского. Вместо них после перерыва появились Малыш и Пихаленок, это действие на обновление контроля центра поля и усиление слабого звена защиты. Выход новичка действительно позволил улучшить присутствие во второй трети, проходило больше коротких пасов. Причем использование одновременно Пихаленка и Шапаренко расширила плоскость активности "Динамо", а вперед на помощь двигались по 5 футболистов.

Гол Бражка стал кульминацией такого преимущества - он в одиночку протащил мяч через полполя, когда защитники "Партизана" просто не понимали, кого накрывать. И пока они думали, с кем играть персонально, динамовец легко дошел до штрафной и ударил именно так, как умеет, под стоечку.

Но слишком сильно уверовали в себя киевляне: полный контроль вылился в провал персонального контроля на обоих флангах. Белградцы растянули нашу защиту, нашли две щели и затолкали мяч в ворота Бущана силами Салданьи. Такое впечатление, что динамовцы устали сразу после четвертого гола и надеялись на случай. Этот случай сократил отставание – 4:2.

Пропущенный мяч разбудил защитников и они активнее, в касание, катали Северина и Калюлю. Сербы вернулись к тактике жестких фолов, но Пихаленок даже несмотря на это показал, что создаст мощную конкуренцию тому же Буяльскому - он постоянно запускал Ваната или Волошина правым флангом, чтобы те решали моменты. Так киевляне заработали фол, а затем гол – боролись все, а Попов затолкал мяч в ворота чуть ли не с голкипером соперника. А потом сам Александр невероятно осторожно положил мяч в дальний угол, изысканный дебютный гол.

Разгром "Партизана" – повод для праздника, но точно не время расслабляться. В этой игре мы особо не увидели схем Шовковского и того, что наигрывалось на собрании. Примечательно, что качественно играет левый фланг с движущей ролью Шапаренко, а Пихаленок с первых минут зашел в новый коллектив как к себе домой. Как оказалось, сербы были представителями дворового футбола, которых переиграли на детских ошибках. Но если показать слабость – у нее сразу будут бить, так нам дважды забили. Чтобы проходить соперников увереннее, нужно срочно устранять такие проявления. Дальше легко точно не будет, а в группу ЛЧ еще ответный матч и два потенциальных соперника.