'К нам завели Путина...' Легенда 'Динамо' вспомнил матч сборной Украины в Москве

Легендарный футболист киевского "Динамо" Александр Головко вспомнил о встрече с главарем Кремля Владимиром Путиным осенью 1999 года. Нынешний президент Российской Федерации оказался в раздевалке сборной Украины после поединка отборочного турнира Евро-2000, в котором "желто-синие" сыграли вничью в "Лужниках" с россиянами 1:1.

Об этом сам Головко рассказал в интервью YouTube-каналу "Пряма червона". Вспоминая знаменитый поединок, который вывел украинцев в плей-офф квалификации ЧЕ, экс-динамовец подчеркнул, что хозяева поля выглядели лучше и могли победить.

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"Самое интересное: к нам тогда в раздевалку завели Путина. Представили как премьер-министра. Лужков (бывший мэр Москвы – ред.), по-моему, подарил нам часы. Они у меня есть. Поэтому как бы лично виделись. С Россией были для меня не самые лучшие матчи. Я очень волновался. Допускал много ошибок. Мы в Москве играли не на 1:1 точно. Они были лучше во многих отношениях. Как мне показалось, соперник был тогда лучше готов", – поделился воспоминаниями Головко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 апреля 2022 года исполняется ровно 30 лет со дня первого матча в истории сборной Украины по футболу. Тогда в Ужгороде "желто-синие" уступили сборной Венгрии.