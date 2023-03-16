Наемник ЧВК "Эспаньола" и известный в московских футбольный кругах фанат ЦСКА Владимир Солодовников (позывной Крейзи) был ликвидирован в бою под Угледаром. В ЧВК заявили, что это стало "большой утратой как для "Эспаньолы", так и для всего российского футбола".

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"Он был высококлассным стрелком и наводчиком, хорошо разбирался во многих видах вооружений, включая тяжелые", - пишут российские Telegram-каналы.

Друг террориста во время одного из интервью российским пропагандистам похвастался, что привезет с войны в Россию детям-отличникам "ухо "азовца", которое отрежет Крейзи".

В память о ликвидированном российском убийце, петербургские ультрас на матче Кубка России между московским "Динамо" и питерским "Зенитом" вывесили плакат с его именем и фото.

Отметим, что в этом матче "Зенит" пропустил позорный гол уже на 12-й секунде. Встреча завершилась победой "Динамо" по пенальти.

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