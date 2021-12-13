Из-за ошибок УЕФА провел повторную жеребьевку Лиги чемпионов: ПСЖ – 'Реал' и другие пары

В понедельник, 13 декабря, функционерам УЕФА пришлось провести две жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Первоначальные результаты жеребьевки ЛЧ аннулировали из-за нескольких ошибок. На второй раз все удалось.

Снова участие в распределении команд принимал экс-футболист "Зенита" и "Арсенала" Андрей Аршавин. Напомним, финал Лиги чемпионов в следующем году запланирован в Санкт-Петербурге.

Пары же сложились следующим образом.

"Зальцбург" (Австрия) – "Бавария" (Германия)

"Спортинг" (Португалия) – "Манчестер Сити" (Англия)

"Бенфика" (Португалия) – "Аякс" (Нидерланды)

"Челси" (Англия) – "Лилль" (Франция)

"Атлетико" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Видео дня

"Вильярреал" (Испания) – "Ювентус" (Италия)

"Интер" (Италия) – "Ливерпуль" (Англия)

ПСЖ (Франция) – "Реал" (Испания)

Первые встречи пройдут 15-16 и 22-23 февраля, ответные – 8-9 и 15-16 марта. Начнутся все поединки в 22:00 по киевскому времени.

Примечательно, что изначально ПСЖ Лионеля Месси должен был играть с МЮ Криштиану Роналду. Теперь французы сразятся с бывшим клубом португальца. К слову, после анализа первоначальных результатов обнаружили четыре ошибки.

Шар МЮ оказался в корзине "Вильярреала", хотя команды выступали в одной группе. Шар "Ливерпуля" попал в корзину к "Атлетико" (то же противоречие). Шара МЮ не оказалось в корзине с "Атлетико". Шара "Ливерпуля" не было в корзине "Вильярреала".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" сыграло вничью с "Зарей" и отстало от "Шахтера" в таблице УПЛ.

Ранее 38-й клуб стал жертвой Месси в Лиге чемпионов.