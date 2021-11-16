Италия пропустила Швейцарию на первое место в группе: результаты отбора ЧМ-2022 за 15 ноября. Видео

В понедельник, 15 ноября, к девяти участникам финальной части чемпионата мира-2022 по футболу добавились еще две сборные. В европейской квалификации первые места в своих группах сумели добыть команды Англии и Швейцарии. Это определилось после восьми матчей в когортах C, F и I.

Самым интересным было заочное противостояние итальянцев и швейцарцев в группе С. Подопечные Роберто Манчини не смогли победить в Белфасте скромную Северную Ирландию (0:0), а вот Швейцария разгромила Болгарию – недавнего соперника нашей команды в товарищеском матче. Таким образом, действующий чемпион Европы, сборная Италии, отправилась в плей-офф.

Англичане де-юре оформили выход на ЧМ, поиздевавшись над любителями в Сан-Марино. Поляки без забивного форварда Роберта Левандовского позволили себе проиграть венграм и выступят в стыковых матчах. Оказалась там и Шотландия, прервав впечатляющую победную серию Дании из девяти игр.

Видео дня

Группа С

Северная Ирландия – Италия – 0:0

Швейцария – Болгария – 4:0 (Окафор, 48; Варгас, 57; Иттен, 72; Фройлер, 90+1)

Группа F

Шотландия – Дания – 2:0 (Сауттар, 35; Адамс, 86)

Австрия – Молдова – 4:1 (Арнаутович, 4, 55 (пен.); Триммель, 22; Любичич, 83 – Николаеску, 60)

Израиль – Фареры – 3:2 (Даббур, 30 (пен.); Вайссман, 58; Перец, 74 – Ванхамар, 62; Ольсен, 72)

Группа I

Албания – Андорра – 1:0 (Чекичи, 73 (пен.))

Польша – Венгрия – 1:2 (Свидерски, 61 – Шефер, 37; Гоздог, 80)

Сан-Марино – Англия – 0:10 (Маугайр, 6; Фаббри, 15 (в свои ворота); Кейн, 27 (пен.), 32, 39 (пен.), 42; Смит-Роу, 58; Мингс, 69; Абрахам, 78; Сака, 79)

Вашему вниманию – турнирное положение во всех группах.

Напомним, наша сборная во вторник, 16 ноября, сыграет в Зенице. На нашем сайте стартовал онлайн Босния и Герцеговина – Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче отбора ЧМ-2022 произошло историческое событие.