Испанский клуб объявил о переходе футболиста "Динамо"

Испанский нападающий "Динамо" Фран Соль продолжит карьеру в "Эйбаре" - профессиональном футбольном клубе из одноимённого города в провинции Гипускоа. Как сообщает официальный сайт испанской команды, арендный договор рассчитан до конца 2022 года.

В текущем сезоне "Эйбар" будет выступать в Сегунде (втором по силе дивизионе страны), куда вылетел, заняв последнее место в Ла Лиге.

"Воспитанник "Реал Мадрида", Соль обладает внушительным послужным списком. За свою профессиональную карьеру он успел поиграть во многих клубах, таких как нидерландский "Виллем II Тилбург" (88 игр и 47 голов) "Динамо" (23 игры и 4 гола), "Тенерифе", "Овьедо", "Луго" и "Вильярреал Б", – говорится в сообщении пресс-службы "Эйбара"

Видео дня

В прошлом сезоне он играл за "Тенерифе", в составе которого провел 39 матчей и забил десять голов.

Напомним, что Соль пополнил состав "Динамо" зимой 2019 года после результативной игры в чемпионате Нидерландов, однако в Киеве у него не получилось показать свои лучшие качества.