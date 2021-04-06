Іспанський футболіст забив гол найзнущальнiшою "паненкою" року. Відео

Іспанський півзахисник катарського клубу "Аль-Садд" Санті Касорла відзначився ефектним голом у матчі чемпіонату країни проти "Аль-Гарафа" (2:0).

На 65-й хвилині 36-річний футболіст, виконуючи удар іпенальті, обманним рухом показав, що буде сильно бити, а замість цього легко підсік м'яч. Ця "паненка" вийшла настільки знущальною, що м'яч торкнувся газону ще до лінії воріт. У мережі її назвали найзнущальнiшою "паненкою" в році.

Зазначимо, що вперше такий спосіб пенальті 40 років тому у фіналі чемпіонату Європи з футболу 1976 року забив Антонін Паненка. Після цього всі удари пiдсiчкою з 11-метрової позначки стали називати на його честь.

У жовтні минулого року Паненка заразився коронавірусом і у важкому стані був відправлений до реанімації.

Найзнаменитіший пенальті в стилі Паненки у збірній України забив Артем Мілевський в 1/8 фіналу ЧС-2006 проти Швейцарії.