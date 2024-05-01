УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Украинец парировал приемом рукопашного боя": как испанские СМИ оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов с "Баварией"

Елена Павлова
Футбол
5 минут
1,2 т.
'Украинец парировал приемом рукопашного боя': как испанские СМИ оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов с 'Баварией'

Испанская пресса в целом хорошо оценила игру украинского вратаря Андрея Лунина в полуфинальном матче Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии", который завершился вничью 2:2. Конечно, журналисты отмечали, что наш голкипер пропустил первый гол в "свой" ближний угол, однако также подчеркивали и мощность удара Сане, а также акцентировали внимание на том, что Лунин спас свою команду в крайне опасной ситуации уже на первой минуте встречи.

OBOZ.UA собрал отрывки из материалов испанских СМИ, в которых упоминалась игра украинца Андрея Лунина.

Андрей Лунин защищает ворота "Реала"
"Украинец парировал приемом рукопашного боя": как испанские СМИ оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов с "Баварией"

Marca. Мадридская ежедневная газета поставила вратарю сборной Украины 6 баллов из 10-ти, отметив, что Лунину пришлось показать свое умение уже на старте поединка в Мюнхене: "Как только началась игра, голкиперу пришлось отразил удар Сане, которого вывел на ударную позицию Кейн. Это мог быть гол. А затем Лунин спас "Реал" после более легкого удара самого Гарри Кейна".

"Лунин не смог парировать очень мощный выстрел Сане, после чего счет стал 1:1, хотя удар прошел через его ближнюю штангу. А затем Кейн обманул Андрея во время исполнения пенальти. На выходах Лунин продолжал страдать", – считают журналисты издания.

"Украинец парировал приемом рукопашного боя": как испанские СМИ оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов с "Баварией"

А в голосовании читателей на сайте Marca Лунин (6,20) получил четвертую оценку после Тони Крооса (7,62), автора двух голов Винисиуса Жуниора (7,48) и Антонио Рюдигера (6,61).

Mundo Deportivo. Барселонське видання в своем отчете отметило, что начало матча в Мюнхене показало: "Бавария" – это все еще та самая опасная "Бавария", а тем более, когда они играют дома: "Не прошло и минуты, как Лунин не позволил Сане сделать счет 1:0 . Предупреждение о том, что ждет команду "Реала", которая, судя по всему, не ожидала такого начала игры".

"Украинец парировал приемом рукопашного боя": как испанские СМИ оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов с "Баварией"

"Подопечные Анчелотти проиграли все индивидуальные дуэли, не могли владеть мячом и видели Нойера далеко-далеко. "Бавария" при агрессивном и прямом футболе с поразительной легкостью дошла до зоны Лунина. Полузащита "Реала" напоминала человека, мечтающего выиграть в лотерею", – отмечал журналист.

"Реал" держал игру под контролем, но Сане сделал счет 1:1, забив на 53-й минуте в результате великолепного личного действия, которое завершилось ударом во ближний угол ворот Лунина, который мог бы сделать что-то большее. Этот гол изменил игру, потому что "Бавария" вернулась к жизни, а на 57-й минуте Кейн обманул Лунина и сделал счет 2:1. За четыре минуты "Реал" прошел путь от спокойной победы до отставания на табло", – считают в Барселоне.

"Украинец парировал приемом рукопашного боя": как испанские СМИ оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов с "Баварией"

El Mundo. Известный ресурс подчеркнул, что стартовый свисток на поле дал сигнал к осаде осаде ворот Лунина игроками "Баварии".

"Не имея возможности откалибровать свое дыхание, "Реал" оказался запертым на своем поле, задушенным разъяренной командой и без возможности отдышаться. На 40 секунде Сане противостоял Лунину после стенки с Кейном, и украинец чудесным образом вынес ногу, чтобы избежать первого пропущенного мяча. А затем он остановил робкий бросок Кейна", – говорится в статье.

"Украинец парировал приемом рукопашного боя": как испанские СМИ оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов с "Баварией"

"На 52-й минуте после отличного шанса Крооса в контратаке, Сане встретился с Менди и нашел ворота "Мадрида", пробив в ближнюю штангу Лунина. Анчелотти рассердился на Беллингема за неправильное давление, и "Альянц Арена" снова взревела. И это будет не последний раз", – написал журналист.

El País. "Бавария" получилась похожа на старую "Баварию", палящую и затмевающую Мадрид. Шлюзы "Альянц Арены" открылись, и поток сокрушил команду Анчелотти. Не прошло и минуты, а Сане уже пробрался в штрафную с древней отмычкой, позволяющей снести стену. Он протестировал Лунина, украинец выставил левую ногу и отразил первую попытку. Но лавина продолжалась и продолжалась. За первые 20 минут вратарь увидел еще пять ударов по нему", – писали журналисты.

"Украинец парировал приемом рукопашного боя": как испанские СМИ оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов с "Баварией"

"Мяч принадлежал "Баварии", и она, и "Реал" жили так, как будто оба согласились с этим принципом. Мусиала и Киммих танцевали справа, а Сане и Мазрауи – слева. Волны все время разбивались о мол, который пытался защитить Лунина", – описывало первый тайм издание.

Sport.es. Журналисты издания отмечали, что как и в матче с "Манчестер Сити", мадридцы снова присели назад, приготовившись ждать потерь или контратак, чтобы "ужалить".

"Украинец парировал приемом рукопашного боя": как испанские СМИ оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов с "Баварией"

"Ставка "Реала" могла окупиться, как только Клеман Тюрпен свистнул старт. Но через 40 секунд, когда команда Карлетто стряхивала с себя недостатки, Сане уже стоял перед Луниным. Украинец парировал удар приемом рукопашного боя ногой", – отметило спортивное издание.

А в описание первого забитого "Баварией" гола какой-либо просчет Лунина, да и сам голкипер не упоминался. Только мастерство вингера немецкого клуба: "Персональная игра Сане с диагональю внутрь и ударом в чистейшем стиле Месси в поисках ближнего угла".

"Украинец парировал приемом рукопашного боя": как испанские СМИ оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов с "Баварией"

В своих комментариях главный тренер "Реала" Карло Анчелотти также не обвинил кого-то конкретно в первом пропущенном мяче: "Я не люблю критиковать своих игроков. Конечно, это была ошибка, потому что Сане смог войти в штрафную площадь. Да, мы могли бы сыграть лучше".

"Украинец парировал приемом рукопашного боя": как испанские СМИ оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов с "Баварией"
"Украинец парировал приемом рукопашного боя": как испанские СМИ оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов с "Баварией"

Ранее OBOZ.UA сообщал, что как Лунин нашел свою любовь, которую сравнивали с женой Роналду.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки