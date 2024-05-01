'Украинец парировал приемом рукопашного боя': как испанские СМИ оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов с 'Баварией'

Испанская пресса в целом хорошо оценила игру украинского вратаря Андрея Лунина в полуфинальном матче Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии", который завершился вничью 2:2. Конечно, журналисты отмечали, что наш голкипер пропустил первый гол в "свой" ближний угол, однако также подчеркивали и мощность удара Сане, а также акцентировали внимание на том, что Лунин спас свою команду в крайне опасной ситуации уже на первой минуте встречи.

OBOZ.UA собрал отрывки из материалов испанских СМИ, в которых упоминалась игра украинца Андрея Лунина.

Marca. Мадридская ежедневная газета поставила вратарю сборной Украины 6 баллов из 10-ти, отметив, что Лунину пришлось показать свое умение уже на старте поединка в Мюнхене: "Как только началась игра, голкиперу пришлось отразил удар Сане, которого вывел на ударную позицию Кейн. Это мог быть гол. А затем Лунин спас "Реал" после более легкого удара самого Гарри Кейна".

"Лунин не смог парировать очень мощный выстрел Сане, после чего счет стал 1:1, хотя удар прошел через его ближнюю штангу. А затем Кейн обманул Андрея во время исполнения пенальти. На выходах Лунин продолжал страдать", – считают журналисты издания.

А в голосовании читателей на сайте Marca Лунин (6,20) получил четвертую оценку после Тони Крооса (7,62), автора двух голов Винисиуса Жуниора (7,48) и Антонио Рюдигера (6,61).

Mundo Deportivo. Барселонське видання в своем отчете отметило, что начало матча в Мюнхене показало: "Бавария" – это все еще та самая опасная "Бавария", а тем более, когда они играют дома: "Не прошло и минуты, как Лунин не позволил Сане сделать счет 1:0 . Предупреждение о том, что ждет команду "Реала", которая, судя по всему, не ожидала такого начала игры".

"Подопечные Анчелотти проиграли все индивидуальные дуэли, не могли владеть мячом и видели Нойера далеко-далеко. "Бавария" при агрессивном и прямом футболе с поразительной легкостью дошла до зоны Лунина. Полузащита "Реала" напоминала человека, мечтающего выиграть в лотерею", – отмечал журналист.

"Реал" держал игру под контролем, но Сане сделал счет 1:1, забив на 53-й минуте в результате великолепного личного действия, которое завершилось ударом во ближний угол ворот Лунина, который мог бы сделать что-то большее. Этот гол изменил игру, потому что "Бавария" вернулась к жизни, а на 57-й минуте Кейн обманул Лунина и сделал счет 2:1. За четыре минуты "Реал" прошел путь от спокойной победы до отставания на табло", – считают в Барселоне.

El Mundo. Известный ресурс подчеркнул, что стартовый свисток на поле дал сигнал к осаде осаде ворот Лунина игроками "Баварии".

"Не имея возможности откалибровать свое дыхание, "Реал" оказался запертым на своем поле, задушенным разъяренной командой и без возможности отдышаться. На 40 секунде Сане противостоял Лунину после стенки с Кейном, и украинец чудесным образом вынес ногу, чтобы избежать первого пропущенного мяча. А затем он остановил робкий бросок Кейна", – говорится в статье.

"На 52-й минуте после отличного шанса Крооса в контратаке, Сане встретился с Менди и нашел ворота "Мадрида", пробив в ближнюю штангу Лунина. Анчелотти рассердился на Беллингема за неправильное давление, и "Альянц Арена" снова взревела. И это будет не последний раз", – написал журналист.

El País. "Бавария" получилась похожа на старую "Баварию", палящую и затмевающую Мадрид. Шлюзы "Альянц Арены" открылись, и поток сокрушил команду Анчелотти. Не прошло и минуты, а Сане уже пробрался в штрафную с древней отмычкой, позволяющей снести стену. Он протестировал Лунина, украинец выставил левую ногу и отразил первую попытку. Но лавина продолжалась и продолжалась. За первые 20 минут вратарь увидел еще пять ударов по нему", – писали журналисты.

"Мяч принадлежал "Баварии", и она, и "Реал" жили так, как будто оба согласились с этим принципом. Мусиала и Киммих танцевали справа, а Сане и Мазрауи – слева. Волны все время разбивались о мол, который пытался защитить Лунина", – описывало первый тайм издание.

Sport.es. Журналисты издания отмечали, что как и в матче с "Манчестер Сити", мадридцы снова присели назад, приготовившись ждать потерь или контратак, чтобы "ужалить".

"Ставка "Реала" могла окупиться, как только Клеман Тюрпен свистнул старт. Но через 40 секунд, когда команда Карлетто стряхивала с себя недостатки, Сане уже стоял перед Луниным. Украинец парировал удар приемом рукопашного боя ногой", – отметило спортивное издание.

А в описание первого забитого "Баварией" гола какой-либо просчет Лунина, да и сам голкипер не упоминался. Только мастерство вингера немецкого клуба: "Персональная игра Сане с диагональю внутрь и ударом в чистейшем стиле Месси в поисках ближнего угла".

В своих комментариях главный тренер "Реала" Карло Анчелотти также не обвинил кого-то конкретно в первом пропущенном мяче: "Я не люблю критиковать своих игроков. Конечно, это была ошибка, потому что Сане смог войти в штрафную площадь. Да, мы могли бы сыграть лучше".

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