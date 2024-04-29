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Вместо принца из Дубая – вратарь сборной Украины: как Лунин нашел свою любовь, которую сравнивали с женой Роналду

Елена Павлова
Футбол
9 минут
2,8 т.
Вместо принца из Дубая – вратарь сборной Украины: как Лунин нашел свою любовь, которую сравнивали с женой Роналду

30 апреля мадридский "Реал" проведет первый полуфинал Лиги чемпионов против "Баварии", куда испанский клуб протащил голкипер сборной Украины Андрей Лунин, надежно отстояв в серии пенальти с "Манчестер Сити". А у самого вратаря еще более надежный тыл – очаровательная жена Анастасия, которая, защищая Андрея, за словам в карман не лезет. Поэтому Лунину даже как-то пришлось просить свою половинку удалить пост в социальных сетях.

OBOZ.UA собрал ключевые и самые интересные подробности истории любви футболиста "Реала" и фанатки "Шахтера", которая затмила даже жену Криштиану Роналду.

Вместо принца из Дубая – вратарь сборной Украины: как Лунин нашел свою любовь, которую сравнивали с женой Роналду

Будущая возлюбленная украинского вратаря Анастасия Томазова родилась и выросла в Днепре. С детства очень любила петь и рисовать. Однако, как рассказывала сама девушка, голоса у нее особо не было, поэтому о профессиональной карьере певицы речь даже не шла.

А вот увлечение рисованием нашло свое продолжение, и после окончания школы Томазова получила образование архитектора/дизайнера в Национальном университете Днепра. О муже-футболисте Анастасия не мечтала, поскольку в детстве была очень далека от этого вида спорта.

Анастасия Томазова в черном
Анастасия Томазова в платье с разрезом

"В детстве я мечтала о принце из Дубаи. А когда маленькая была, даже не знала о том, что футболисты существуют", – как-то с улыбкой призналась Анастасия, которая поддерживала физическую форму благодаря регулярному посещению тренажерного зала.

Футбол пришел в жизнь брюнетки, когда ей исполнилось 18 и она впервые попала на матч "Днепра" на стадионе. На поединок Анастасию привела подруга, которая встречалась с парнем из днепровской команды. И, увидев футбол вживую, ощутив атмосферу на трибунах, Томазова полюбила этот вид спорта и стала настоящей фанаткой.

Вместо принца из Дубая – вратарь сборной Украины: как Лунин нашел свою любовь, которую сравнивали с женой Роналду

Однако, несмотря на походы на матчи "Днепра", с Андреем Луниным, который с 2015-го по 2017-й выступал за этот клуб, Анастасия познакомилась не на какой-то футбольной тусовке или в подтрибунных кулуарах, а через интернет.

Андрей и Анастасия нашли друг друга в социальных сетях, какое-то время общались виртуально, а потом договорились о встрече. Вратаря не смутило, что девушка была старше его на четыре года.

Андрей и Анастасия.

"Мы гуляли в парке, постоянно болтали по телефону, он провожал меня домой. В то время Андрей только начинал свою карьеру в ФК "Днепр". В самом начале отношений мне было довольно непривычно, когда Андрей часто и надолго уезжал на сборы, однако потом привыкла к такому его образу жизни", – признавалась девушка в интервью footboom.

Вместо принца из Дубая – вратарь сборной Украины: как Лунин нашел свою любовь, которую сравнивали с женой Роналду
Вместо принца из Дубая – вратарь сборной Украины: как Лунин нашел свою любовь, которую сравнивали с женой Роналду

Лунин очень красиво ухаживал за своей избранницей, постоянно проявляет знаки внимания, задаривая цветами и различными подарками. А однажды даже посвятил любимой отбитый пенальти: "Честно говоря, это было весьма необычно, ведь всем только голы посвящаются".

По словам Анастасии, родители хорошо приняли Андрея буквально с первого дня знакомства: "Они очень хорошо отнеслись к нему. Мне даже иногда кажется, что его они любят даже больше, чем меня. Мама всегда хотела сына, а не дочку, поэтому у нее особая любовь к нему: всегда переживает, чтобы он был сытый, не получил травм и так далее".

Вместо принца из Дубая – вратарь сборной Украины: как Лунин нашел свою любовь, которую сравнивали с женой Роналду
Вместо принца из Дубая – вратарь сборной Украины: как Лунин нашел свою любовь, которую сравнивали с женой Роналду

Несмотря на то, что в Днепре был свой сильный клуб, Анастасия болела за донецкий "Шахтер", игра которого ей очень импонировала. И девушке хотелось, чтобы Андрей выступал именно за команду из Донецка. Однако, когда в 2017 году Лунина выкупила "Заря", Анастасия собрала вещи и перебралась смете с любимым в арендованную квартиру в Запорожье – неподалеку от "Славутич-Арены".

Анастасия стала настоящей поддержкой для вратаря, которого заметил и оценил сам "Реал". В 2018 году Лунин стал игроком королевского клуба, и пара сменила Запорожье на Мадрид. Местная пресса еще до окончательного переезда украинца в Испанию разложила по полочкам всю его жизнь. И особое внимание уделила "знойной" девушке нового вратаря.

Вместо принца из Дубая – вратарь сборной Украины: как Лунин нашел свою любовь, которую сравнивали с женой Роналду
Вместо принца из Дубая – вратарь сборной Украины: как Лунин нашел свою любовь, которую сравнивали с женой Роналду

Анастасию в СМИ тут же стали сравнивать с избранницей звездного португальца Криштиану Роналду Джорджиной Родригес. "Она затмит невесту Роналду", – считали некоторые. А Андрей тем временем пытался завоевать свое место в основе одного из лучших клубов мира.

На католическое Рождество 25 декабря 2019-го, после четырех лет отношений, переездов и совместных испытаний, Лунин сделал любимой романтическое предложение на поле клубного стадиона "Вальядолида", за который играл на тот момент. И ответ услышал: "Да!".

Андрей с женой в Мадриде.
Вместо принца из Дубая – вратарь сборной Украины: как Лунин нашел свою любовь, которую сравнивали с женой Роналду

А сама свадьба состоялась в марте 2021 года. Правда, как какого-то пышного торжества с сотнями гостей не было. Скромная роспись в эпоху коронавируса прошла 18 марта в Мадриде. А на официальную церемонию жених и невеста пришли в спортивных костюмах. Правда, Анастасия все-таки выбрала белый вариант.

А вот с кольцами от известного бренда Cartier приключилась история. Выбирая украшение для помолвки, футболист прогадал с размером, ведь 16,5 в Украине и Испании – разный. Поэтому вратарю пришлось покупать еще кольцо.

Андрей Лунин женился в спортивном костюме
Вместо принца из Дубая – вратарь сборной Украины: как Лунин нашел свою любовь, которую сравнивали с женой Роналду
Андрей Лунин и его возлюбленная Анастасия

Спустя чуть больше года после росписи, 3 мая 2022 года, в семьей Луниных родился мальчик. И Анастасия рассказывала, что муж очень изменился после рождения сына. А куда ж семье и без своего дома?

"Сели, пообщались. Нам Мадрид нравится, округ нравится. Приняли решение, что дом – это уже с планами там, знаешь... На много лет. Как оно сложится – никто не знает, но... Что их, держать в банке? Мы еще с Днепра хотели такой семейный дом. Чтобы все было, что нам хочется, что нужно. Чтобы просто никуда не выходить. Нам нравится дома проводить время", – рассказывал о покупке жилья Андрей.

Лунины на Новый год.
Вместо принца из Дубая – вратарь сборной Украины: как Лунин нашел свою любовь, которую сравнивали с женой Роналду
Вместо принца из Дубая – вратарь сборной Украины: как Лунин нашел свою любовь, которую сравнивали с женой Роналду

А Анастасия старается создать дома такую атмосферу, чтоб туда хотелось бы возвращаться: "Если команда не выиграла, Андрей обычно держит все негативные эмоции в себе. Конечно, по нему видно, что он переживает и переваривает все произошедшее, поэтому я стараюсь приготовить вкусный ужин, накормить и уложить спать, а все разговоры оставить на завтра и ничего серьезного не обсуждать в этот день".

В 2023 году Анастасия подумывала о том, чтобы стать агентом своего мужа, и начала заводить полезные знакомства в этой сфере.

Вместо принца из Дубая – вратарь сборной Украины: как Лунин нашел свою любовь, которую сравнивали с женой Роналду

"Но поняла, что на данном этапе я это не вывезу, потому что я за него переживаю, и где-то могу немного эмоциональные решения принимать. Поэтому я ему сказала, что надо было бы найти для себя агента, который бы мог вести переговоры с клубом, с тем же "Реалом", чтобы у него было время играть", – признавалась Лунина.

В итоге Андрей подписал контракт с известным агентством Жорже Мендеша, который ведет и дела Криштиану Роналду. А Анастасия поддерживает мужа не только дома, но и публично. А после неудачного матча конкурента Лунина Кепа Аррисабалаги в Суперкубке Испании опубликовав фото с Андреем и подписью: "Без сомнения номер один". Правда, этот пост любимый попросил убрать, хотя он за считанные минуты успел разлететься по интернету.

Вместо принца из Дубая – вратарь сборной Украины: как Лунин нашел свою любовь, которую сравнивали с женой Роналду
Вместо принца из Дубая – вратарь сборной Украины: как Лунин нашел свою любовь, которую сравнивали с женой Роналду

Говорят, что после просьб поклонников Анастасия задумалась над тем, чтобы вести блог на YouTube, впустив их в закулисную жизнь Луниных. Но, безусловно, поддержит Андрея, если ему не дадут играть в "Реале", и он решит сменить клуб.

"Реал" – не тот клуб, в котором можно свое эго показывать. Если тебе что-то не нравится, ты не хочешь быть в этом клубе, то можешь пойти и сказать руководству. Не надо ничего через прессу говорить. Тебя либо посадят в долгий запас, либо – разорвут контракт. Андрей просто немного застенчив, поэтому он такой не звездный вратарь. Если немного убрать его застенчивость, думаю, он будет топовым и звездным вратарем", – рассказывала Анастасия в интервью для "Трендець".

Вместо принца из Дубая – вратарь сборной Украины: как Лунин нашел свою любовь, которую сравнивали с женой Роналду
Вместо принца из Дубая – вратарь сборной Украины: как Лунин нашел свою любовь, которую сравнивали с женой Роналду
Вместо принца из Дубая – вратарь сборной Украины: как Лунин нашел свою любовь, которую сравнивали с женой Роналду

Ранее OBOZ.UA сообщал, что тренер "Реала" принял печальное решение по вратарю сборной Украины на финише сезона.

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