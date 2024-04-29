Вместо принца из Дубая – вратарь сборной Украины: как Лунин нашел свою любовь, которую сравнивали с женой Роналду

30 апреля мадридский "Реал" проведет первый полуфинал Лиги чемпионов против "Баварии", куда испанский клуб протащил голкипер сборной Украины Андрей Лунин, надежно отстояв в серии пенальти с "Манчестер Сити". А у самого вратаря еще более надежный тыл – очаровательная жена Анастасия, которая, защищая Андрея, за словам в карман не лезет. Поэтому Лунину даже как-то пришлось просить свою половинку удалить пост в социальных сетях.

OBOZ.UA собрал ключевые и самые интересные подробности истории любви футболиста "Реала" и фанатки "Шахтера", которая затмила даже жену Криштиану Роналду.

Будущая возлюбленная украинского вратаря Анастасия Томазова родилась и выросла в Днепре. С детства очень любила петь и рисовать. Однако, как рассказывала сама девушка, голоса у нее особо не было, поэтому о профессиональной карьере певицы речь даже не шла.

А вот увлечение рисованием нашло свое продолжение, и после окончания школы Томазова получила образование архитектора/дизайнера в Национальном университете Днепра. О муже-футболисте Анастасия не мечтала, поскольку в детстве была очень далека от этого вида спорта.

"В детстве я мечтала о принце из Дубаи. А когда маленькая была, даже не знала о том, что футболисты существуют", – как-то с улыбкой призналась Анастасия, которая поддерживала физическую форму благодаря регулярному посещению тренажерного зала.

Футбол пришел в жизнь брюнетки, когда ей исполнилось 18 и она впервые попала на матч "Днепра" на стадионе. На поединок Анастасию привела подруга, которая встречалась с парнем из днепровской команды. И, увидев футбол вживую, ощутив атмосферу на трибунах, Томазова полюбила этот вид спорта и стала настоящей фанаткой.

Однако, несмотря на походы на матчи "Днепра", с Андреем Луниным, который с 2015-го по 2017-й выступал за этот клуб, Анастасия познакомилась не на какой-то футбольной тусовке или в подтрибунных кулуарах, а через интернет.

Андрей и Анастасия нашли друг друга в социальных сетях, какое-то время общались виртуально, а потом договорились о встрече. Вратаря не смутило, что девушка была старше его на четыре года.

"Мы гуляли в парке, постоянно болтали по телефону, он провожал меня домой. В то время Андрей только начинал свою карьеру в ФК "Днепр". В самом начале отношений мне было довольно непривычно, когда Андрей часто и надолго уезжал на сборы, однако потом привыкла к такому его образу жизни", – признавалась девушка в интервью footboom.

Лунин очень красиво ухаживал за своей избранницей, постоянно проявляет знаки внимания, задаривая цветами и различными подарками. А однажды даже посвятил любимой отбитый пенальти: "Честно говоря, это было весьма необычно, ведь всем только голы посвящаются".

По словам Анастасии, родители хорошо приняли Андрея буквально с первого дня знакомства: "Они очень хорошо отнеслись к нему. Мне даже иногда кажется, что его они любят даже больше, чем меня. Мама всегда хотела сына, а не дочку, поэтому у нее особая любовь к нему: всегда переживает, чтобы он был сытый, не получил травм и так далее".

Несмотря на то, что в Днепре был свой сильный клуб, Анастасия болела за донецкий "Шахтер", игра которого ей очень импонировала. И девушке хотелось, чтобы Андрей выступал именно за команду из Донецка. Однако, когда в 2017 году Лунина выкупила "Заря", Анастасия собрала вещи и перебралась смете с любимым в арендованную квартиру в Запорожье – неподалеку от "Славутич-Арены".

Анастасия стала настоящей поддержкой для вратаря, которого заметил и оценил сам "Реал". В 2018 году Лунин стал игроком королевского клуба, и пара сменила Запорожье на Мадрид. Местная пресса еще до окончательного переезда украинца в Испанию разложила по полочкам всю его жизнь. И особое внимание уделила "знойной" девушке нового вратаря.

Анастасию в СМИ тут же стали сравнивать с избранницей звездного португальца Криштиану Роналду Джорджиной Родригес. "Она затмит невесту Роналду", – считали некоторые. А Андрей тем временем пытался завоевать свое место в основе одного из лучших клубов мира.

На католическое Рождество 25 декабря 2019-го, после четырех лет отношений, переездов и совместных испытаний, Лунин сделал любимой романтическое предложение на поле клубного стадиона "Вальядолида", за который играл на тот момент. И ответ услышал: "Да!".

А сама свадьба состоялась в марте 2021 года. Правда, как какого-то пышного торжества с сотнями гостей не было. Скромная роспись в эпоху коронавируса прошла 18 марта в Мадриде. А на официальную церемонию жених и невеста пришли в спортивных костюмах. Правда, Анастасия все-таки выбрала белый вариант.

А вот с кольцами от известного бренда Cartier приключилась история. Выбирая украшение для помолвки, футболист прогадал с размером, ведь 16,5 в Украине и Испании – разный. Поэтому вратарю пришлось покупать еще кольцо.

Спустя чуть больше года после росписи, 3 мая 2022 года, в семьей Луниных родился мальчик. И Анастасия рассказывала, что муж очень изменился после рождения сына. А куда ж семье и без своего дома?

"Сели, пообщались. Нам Мадрид нравится, округ нравится. Приняли решение, что дом – это уже с планами там, знаешь... На много лет. Как оно сложится – никто не знает, но... Что их, держать в банке? Мы еще с Днепра хотели такой семейный дом. Чтобы все было, что нам хочется, что нужно. Чтобы просто никуда не выходить. Нам нравится дома проводить время", – рассказывал о покупке жилья Андрей.

А Анастасия старается создать дома такую атмосферу, чтоб туда хотелось бы возвращаться: "Если команда не выиграла, Андрей обычно держит все негативные эмоции в себе. Конечно, по нему видно, что он переживает и переваривает все произошедшее, поэтому я стараюсь приготовить вкусный ужин, накормить и уложить спать, а все разговоры оставить на завтра и ничего серьезного не обсуждать в этот день".

В 2023 году Анастасия подумывала о том, чтобы стать агентом своего мужа, и начала заводить полезные знакомства в этой сфере.

"Но поняла, что на данном этапе я это не вывезу, потому что я за него переживаю, и где-то могу немного эмоциональные решения принимать. Поэтому я ему сказала, что надо было бы найти для себя агента, который бы мог вести переговоры с клубом, с тем же "Реалом", чтобы у него было время играть", – признавалась Лунина.

В итоге Андрей подписал контракт с известным агентством Жорже Мендеша, который ведет и дела Криштиану Роналду. А Анастасия поддерживает мужа не только дома, но и публично. А после неудачного матча конкурента Лунина Кепа Аррисабалаги в Суперкубке Испании опубликовав фото с Андреем и подписью: "Без сомнения номер один". Правда, этот пост любимый попросил убрать, хотя он за считанные минуты успел разлететься по интернету.

Говорят, что после просьб поклонников Анастасия задумалась над тем, чтобы вести блог на YouTube, впустив их в закулисную жизнь Луниных. Но, безусловно, поддержит Андрея, если ему не дадут играть в "Реале", и он решит сменить клуб.

"Реал" – не тот клуб, в котором можно свое эго показывать. Если тебе что-то не нравится, ты не хочешь быть в этом клубе, то можешь пойти и сказать руководству. Не надо ничего через прессу говорить. Тебя либо посадят в долгий запас, либо – разорвут контракт. Андрей просто немного застенчив, поэтому он такой не звездный вратарь. Если немного убрать его застенчивость, думаю, он будет топовым и звездным вратарем", – рассказывала Анастасия в интервью для "Трендець".

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