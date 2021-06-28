Испания – Хорватия: видео голов и обзор матча 1/8 финала Евро-2020

Сборная Испании в грандиозном матче вырвала путевку в четвертьфинал Евро-2020 у Хорватии. "Фурия роха", ведя в два мяча за пять минут до конца второго тайма, умудрилась довести игру до овертайма, где все же дожала соперника – 5:3.

Потрясающий поединок прошел в Копенгагене, где было множество хорватских фанатов. Кроме множества голов и феерического отыгрыша "клетчатых" игра запомнилась нелепым автоголом вратаря испанцев Симона. Его ляп едва не стоил команде вылета с турнира.

Видео дня

OBOZREVATEL предлагает своим читателям видео лучших моментов игры на "Паркене".

Хорватия – Испания 3:5 д.в. (1:1, 2:2, 0:2)

Голы: 1:0 – 20, автогол Педри, 1:1 – 38 Сарабия, 1:2 – 57 Аспиликуэта, 1:3 – 76 Ферран Торрес, 2:3 – 85 Оршич, 3:3 – 90 Пашалич, 3:4 – 100 Мората, 3:5 – 103 Ойарсабаль.

Хорватия – Ливакович, Чалета-Цар, Гвардиол, Юранович (Брекало, 74), Вида, Ковачич (Будимир, 79), Модрич (Иванушец, 114), Влашич (Пашалич, 79), Брозович, Ребич (Оршич, 67), Петкович (Крамарич, 46).

Испания – Унай Симон, Гайя (Альба, 78), Аспиликуэта, Лапорт, Эрик Гарсия (Пау Торрес, 72), Сарабия (Ольмо, 72), Коке (Фабиан Руис, 78), Педри, Бускетс (Родри, 102), Ферран Торрес (Ойарсабаль, 88), Мората.

Предупреждения: Брозович (73), Чалета-Цар (83).

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный немецкий футболист Лотар Маттеус дал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина. Он выразил уверенность в том, что победитель игры определится в серии пенальти.