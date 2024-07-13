Испания – Англия: все подробности финала Евро-2024

Сборные Испании и Англии определят нового чемпиона Европы на континентальном первенстве, которое завершается на немецких стадионах. Британцы еще никогда в своей истории не выигрывали "золото" турнира, а в активе их соперников три кубка триумфаторов соревнований.

Видео дня

Игру принимает Олимпийский стадион в Берлине в воскресенье, 14 июля. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Испания – Англия. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ИСПАНИЯ – АНГЛИЯ

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Кроме того, прямой эфир из Берлина бесплатно организовывают региональные каналы "Суспильного", доступные в цифровом эфирном телевидении T2. Комментировать поединок будут Вадим Скичко и Сергей Лукьяненко.

ПРОГНОЗ НА ИСПАНИЯ – АНГЛИЯ

Фаворитом противостояния считается "фурия роха". Ставки на победу испанцев в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 2,50. Ничья оценивается котировкой 2,87. А показатели на успех сборной Англии достигают уровня 3,40.

СУДЬИ НА ИСПАНИЯ – АНГЛИЯ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Франции, которую возглавляет 35-летний Франсуа Летесье. Помогать ему будут соотечественники на линиях Сириль Мюнье и Меди Рамуни. Роль четвертого судьи исполнит арбитр финала чемпионата мира-2022 Шимон Марциняк из Польши.

Также на игре будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Жером Бризар.

СЛОВА ПЕРЕД ИСПАНИЯ – АНГЛИЯ

Луис де ла Фуэнте, главный тренер сборной Испании:

– Я знаю, что моя команда может играть еще лучше. Уверен, так оно и будет. Сама идея футбола базируется на уверенности в своих силах. Мы хотим раскрыть весь свой потенциал. Уверен, в финале будет совсем другая игра. Пусть этому сложно поверить, но у нас еще остается простор для прогресса.

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии:

– Они по праву считаются фаворитами благодаря тому, что они сделали на этом турнире, где они были лучшей командой. У них на день больше времени, и в последних трех финалах, а может быть и больше, это было довольно значительным фактором. Так что нам нужно правильно провести восстановление. Тактически мы должны быть идеальны, они ведь так хорошо играют. Но, знаете ли, мы все же в финале.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Испания: Симон – Карвахаль, ле Норман, Ляпорт, Кукурелья – Руис, Родри, Ольмо – Ямаль, Мората, Уильямс.

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Гехи – Сака, Мейну, Райс, Шоу – Беллингем, Фоден – Кейн.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

На континентальных первенствах команды в последний раз встречались в 1996 году. Тогда англичане, принимавшие турнир, обыграли соперников в четвертьфинальной серии пенальти после безголевых 120 минут. Всего же Испания и Англия провели 27 матчей – 10 выиграла "фурия роха", 13 – "три льва".

Как сообщал OBOZ.UA, в полуфинале Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии произошел "абсолютный позор".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!