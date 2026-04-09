Донецкий "Шахтер" сыграет с нидерландским АЗ из Алкмаар в первом четвертьфинальном противостоянии Лиги конференций. Поединок состоится в четверг, 9 апреля, и станет третьим в истории взаимоотношений соперников в континентальных турнирах.

Игра состоится на поле городского стадиона польского Кракова. Стартовый свисток Николаса Уолша из Шотландии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Нейросеть ожидает достаточного открытого футбола, поскольку обе команды любят атаковать, а сама встреча завершится, вероятнее всего, минимальной победой украинской команды.

"Шахтер" выглядит незначительным фаворитом благодаря домашнему статусу (хотя и на нейтральном поле), хорошей форме в УПЛ (борьба за высокие места) и опыту еврокубков. АЗ – очень организованная, атакующая команда из Нидерландов, которая хорошо играет в Европе, но часто теряет очки на выезде. Наиболее вероятный сценарий – осторожная, но открытая игра с голами с обеих сторон. Обе команды хорошо атакуют в переходных фазах и редко проводят "сухие" матчи в еврокубках в этом сезоне. Мой прогноз на счет: 2:1 в пользу "Шахтера", – прогнозирует ИИ.

Напомним, встречались друг с другом в 1/8 финала Кубка УЕФА в марте 2005 года. Тогда нидерландцы шокировали украинцев двумя победами – 3:1 в Донецке и 2:1 в Алкмааре.

К слову, "Шахтер" стал первой украинской командой в истории, которая достигла стадии четвертьфинала всех континентальных турниров – Кубка кубков, Кубка УЕФА/Лиги Европы, Кубка/Лиги чемпионов и Лиги конференций.

Как сообщал OBOZ.UA, донецкий "Шахтер" попал под шквал критики после поражения от польского "Леха" в 1/8 финала Лиги конференций.

