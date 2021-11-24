'Интер' – 'Шахтер': где смотреть матч Лиги чемпионов 24 ноября

В среду, 24 ноября, на групповом этапе футбольной Лиги чемпионов проведут еще восемь матчей пятого тура. На сайте OBOZREVATEL началась онлайн-трансляция "Интер" – "Шахтер". Украинская команда в четырех турах набрала всего одно очко, и только победа сохранит ей шансы на продолжение еврокубковой кампании.

На украинском телевидении игру не покажет ни один из каналов. Посмотреть ее можно на интернет-платформе Megogo с подпиской "Максимальная" (299 грн в месяц). Очередную битву итальянского и украинского грандов в прямом эфире будет транслировать "Megogo. Футбол 1", начало – в 19:45 по киевскому времени.

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Комментаторы – Роберто Моралес и Александр Новак. Перед началом матча организуют студию с участием экспертов. В Украине просмотр доступен также на Воля-ТВ (по подписке Pro Sport). Транслировать встречу собирается и российский телеканал "Матч! Футбол 2".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ракицкий спас для России еврокубки: результаты Лиги чемпионов 23 ноября.

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