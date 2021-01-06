Иногда забываю, что говорил тренер, и придумываю что-то свое, – переводчик "Шахтера"

Ассистент главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру Максим Нагорский, который знает португальский язык и помогает наставнику общаться с футболистами, признался, что в его работе бывает масса смешных моментов.

В интервью на официальном YouTube-канале "горняков" он рассказал, что иногда забывает слова, сказанные Каштру, и тогда ему приходится придумывать что-то от себя. Помощник португальца также оценил уровень его владения русским языком.

"Огромное количество смешных моментов было. Иногда забываешь, что тренер сказал, и нужно что-то от себя придумывать. Потом из этого выходят не самые лучшие последствия. Иногда тренер что-то может не то говорить, тебе приходится его исправлять. К примеру, у нас утренний матч, садится наставник за стол на пресс-конференции и говорит: "Добрый вечер". Когда они пытаются говорить на русском, то у них это не получается. Они иногда такие смешные вещи говорят, и приходится их исправлять", – рассказал Нагорский.

Отметим, что он попал на эту должность после того, как "Шахтер" возглавил Паулу Фонсека в 2016 году.

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