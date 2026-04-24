Инновации в спорте: WhiteBIT и ФК 'Барселона' объявили о пятилетнем соглашении

24 апреля 2026 года – Барселона, Испания. WhiteBIT, крупнейшая европейская криптовалютная биржа по трафику, и ФК "Барселона" заключили знаковое пятилетнее соглашение до 2030 года. Это партнерство объединило двух глобальных лидеров, которые совместно будут определять вектор развития болельщицкого опыта, цифровых финансов и современной спортивной индустрии. Данный альянс является свидетельством глобального потенциала инноваций с украинскими корнями, которые сегодня способны устанавливать новые стандарты интеграции технологий в мировую спортивную экосистему.

Совместная работа брендов станет стратегическим альянсом на грани криптоиндустрии и спорта. Его цель – совместить экспертизу WhiteBIT с опытом одной из самых влиятельных футбольных институций мира для установления новых стандартов интеграции технологий в глобальные фан-экосистемы.

Как официальный криптовалютный партнер клуба WhiteBIT расширит свою роль во взаимодействии с мужской и женской командами ФК "Барселона", а также баскетбольной командой, и будет сотрудничать с Barça Innovation Hub. Вместе партнеры переходят от простого присутствия к практической реализации – будут разрабатывать прикладные крипторишения, способные масштабироваться на всю спортивную индустрию.

В основе сотрудничества – общая амбиция: сделать криптовалюты удобным и повседневным инструментом для миллионов болельщиков во всем мире. Партнерство предусматривает запуск новых инициатив в сфере взаимодействия с фанами, цифрового образования и интерактивного опыта – чтобы сократить дистанцию между технологиями и глобальной аудиторией.

Комментируя соглашение, CEO ФК "Барселона" Манель дель Рио отметил:

"Продление сотрудничества с WhiteBIT еще на пять лет подтверждает стремление ФК "Барселона" развивать стратегические альянсы с мировыми лидерами рынка. Это обновление партнерства подчеркивает силу и привлекательность нашего бренда, а также способность клуба взаимодействовать с инновационными секторами. В данном случае – с динамично развивающейся криптовалютной индустрией, которая имеет значительный стратегический потенциал на ближайшие годы".

Владимир Носов, президент и основатель W Group, в состав которой входит WhiteBIT, добавил:

"Наша миссия – способствовать массовому внедрению криптовалют, делая технологии доступными для каждого. Я горжусь тем, что визия, которая родилась в Украине, сегодня масштабируется до уровня стратегического партнерства с ФК "Барселона". Вместе с клубом мы выводим криптоиндустрию за пределы ее привычной среды – в повседневную жизнь, создавая опыт, которым могут реально пользоваться миллионы людей. Именно так технологии становятся по-настоящему массовыми".

Новая идентичность для ежедневных криптоплатежей

WhiteBIT и ФК "Барселона" представляют эксклюзивный дизайн в стиле клуба для криптокарты WhiteBIT Nova (доступна для резидентов ЕС). Это позволит болельщикам персонализировать свою карту с помощью фирменной айдентики "Барсы" и использовать ее для ежедневных расчетов криптовалютой

Новый дизайн объединит функциональность карты WhiteBIT Nova с эксклюзивным стилем ФК "Барселона". Кроме обновленного вида, карта также будет предоставлять дополнительные преимущества для фанов, в частности специальные функции и будущие бонусы в рамках партнерства.

За последние три года сотрудничество WhiteBIT и ФК "Барселона" стало одним из показательных примеров интеграции Web3 в реальную жизнь. Новое соглашение базируется на этом фундаменте, масштабируя совместные инициативы – от образовательных проектов до цифровых активаций – в долгосрочные интегрированные решения в рамках экосистемы клуба.