'Или клубные, или национальные': Россия выступила с заявлением о допуске к турнирам УЕФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков размечтался о том, что процесс обсуждения возвращения команд из РФ в международные турниры может начаться уже в нынешнем году. Функционер при этом подчеркнул, что моментально страну-агрессорку не восстановят в соревнованиях.

Об этом Дюков рассказал в интервью порталу "РБ Спорт". Глава РФС отметил, что его организация находится в постоянном контакте с руководством Европейского футбольного союза (РФС), однако на сегодняшний день трудно говорить о том, что россияне смогут выступать в турнирах УЕФА.

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"Пока мы видим только динамику относительно судей, делегатов и инспекторов. Будем надеяться, что через какое-то время УЕФА сделает следующий шаг. Сразу весь футбол вряд ли может вернуться. Будем надеяться, постепенно какие-то команды будут возвращаться. Или клубные, или национальные команды. Будем надеяться, что, может быть, что-то произойдет в этом году", – сказал Дюков.

Ранее УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские команды не вернутся в международные футбольные турниры до тех пор, пока оккупанты не покинут территории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что минимальные потери российских футбольных клубов, связанные с отстранением от еврокубков в сезонах 2022/23 и 2023/24, составили как минимум 84,5 млн евро.

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