Их всего трое. Кто из украинцев собрал 100+ матчей за наши клубы в еврокубках

Представьте себе, что за все время ведения статистики об украинском футболе, только 3 украинца смогли набрать более ста матчей в разных еврокубках? Несмотря на то, что "Шахтер" и "Динамо" регулярно играют в ЛЧ и ЛЕ, статистика наших представителей очень скромная. Кто из легионеров в лидерах? И кто еще из украинцев может стать гвардейцем международных клубных состязаний? Рассказывает OBOZ.UA.

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Тарас Степаненко: 101 матч

Свежее обновление рейтинга - Степаненко. Ему только этой осенью подчинилось достижение "гвардейца" - так называют футболистов, преодолевших определенную общеопределенную ступень. И это третий украинец в списке с таким статусом!

Степаненко сотый матч в еврокубках за укрклуб провел против "Болоньи", с "Аталантой" продолжил увеличение общей цифры. За это время ему удалось забить 6 мячей и совершить 5 ассистов. Тарас долго являлся основой горняков, сейчас тоже остается активным игроком ротации. Однако есть вопрос – будет ли расти число дальше?

35-летний футболист играл в матче сборной, но ЛЧ потребует больше ответственности в центральной, особенно - в опорной зоне, где именно полузащитник должен принимать наибольшую ответственность. Надеемся, что до сегодняшнего матча против "Арсенала" горнякам удалось полностью вылечить травмированного полузащитника. Следовательно, он может и дальше идти повышение по этому рейтингу - потенциально можно добавить еще 6 пунктов.

Андрей Пятов: 132 матча

Пятов играл в двух больших клубах, но все свои еврокубковые матчи насобирал исключительно за "Шахтер". Позиция вратаря особенная: они чаще неизменны для команды, особенно на евроарене, поэтому могут отыграть сами целый сезон и за счет этого собрать определенное количество выступлений. И, к слову, многие из этих матчей проведены со Степаненко на поле. В самом клубе отметили пристрастие к футболу, сильный характер футболиста и готовность жертвовать всем ради команды. Еврокубковая карьера бросила Андрея в водоворот событий с первого сезона: 10 матчей за донецкий клуб в сезоне 07/08, сразу после трасферы из "Ворсклы". Уже в следующем сезоне он поможет горнякам стать пока единственным в Украине обладателем международного трофея – Кубка УЕФА. Затем последовали взлеты и падения, несколько громких разгромов и такие же громкие победы. А еще – полная трансформация.

Пятов завершил активную карьеру в 2020-м, проведя еще с десяток матчей за три последующих года. Теперь он стал тренером голкиперов и раздает свой значительный опыт вратарям "Шахтера":

"Нет такого, что на меня что-то давит. У меня амбициозные цели – хочу расти вместе с командой, воспитать много замечательных вратарей. Хочется этого достичь, есть такой пыл. А что будет дальше – увидим". - Андрей Пятов, экс-вратарь "Шахтера"

Александр Шовковский: 143 матча

Игрок одного города, создатель величайшей истории "Динамо" и легенда, которую боялись даже в Европе - все это СаШо. По данным УПЛ, он провел в ЛЧ и ЛЕ 143 матча, 44 из них отстоял на ноль. С Шовковским связан интересный факт: он один из лишь четырех вратарей мира, набравших более ста матчей в Лиге Чемпионов! Ему не удалось взять ни единого кубка в Европе, однако несколько раз судьба прокладывала путь к этому. Ближе всего - в 2009-м, тот самый последний розыгрыш Кубка УЕФА.

Александру тоже можно упомянуть немало провалов и побед, по меньшей мере - двойное наказание "Барселоны". Потом карьера медленно катилась вниз, как и вся еврокубковая династия украинского футбола, однако Шовковский до последнего оставался в команде, словно шел на рекорд с Буффоном. Только в 2016-м он в последний раз снял вратарские перчатки:

"Подошла к завершению моя более чем 20-летняя карьера игрока. Все эти годы я был счастлив защищать цвета "Динамо". В моей карьере были как победы, так и поражения, как триумфы, так и неудачи. Я был счастлив. здесь все эти годы, но сейчас решил завершить карьеру. - Александр Шовковский, экс-голкипер "Динамо"

В этом сезоне СаШо вернулся в Европу из "Динамо" уже как тренер - пока ничего не выходит. Кардинально изменились требования к футболу, совсем другие скорости и тактические наработки, но кажется, что Шовковский сможет привнести в игру киевлян ту изюминку, которая позволит уже на этой неделе добыть в борьбе первую победу.

Кто из иностранцев в топе рейтинга?

Отдельно мы вынесли двух футболистов, на 2-й и 4-й строчке рейтинга. Они оказали большое влияние в УПЛ, стали важной частью своей команды во времена едва ли не лучших выступлений в еврокубках и, кажется, провели за команду всю жизнь. Оба играли за "Шахтер" и вы очень хорошо знаете их фамилии: Срна и Тайсон. В топ-15 рейтинга попало не так много иностранцев. Кроме Тайсона, это еще Марлос, Рац и Гюбшман. Они провели за наши клубы в Европе 96, 90 и 80 матчей соответственно. Кстати, Тайсон и Марлос – единственные, кто насобирал много выступлений на международной арене еще и за "Металлист".

Только два украинца могут пересечь сотню уже в ближайшие годы

Рецепт попадания в топ этого рейтинга прост: нужно быть игроком грандов. На сегодняшний день "Ворскла", "Кривбасс", "Заря", "Днепр-1", а еще "Колос", "Полесье" и даже "Десна" смогли заскочить в ЛЧ, ЛЕ и даже ЛК. Но им еще так долго собирать свою сотню игр, не говоря уже об отдельных футболистах. Из легенд Премьер-лиги, которые провели немало матчей в УПЛ, но так и не смогли стать активными участниками еврокубков - Ротань, Шелаев, Ващук и Воробей. О Степаненко мы уже сказали, из активных игроков он единственный, кто уже имеет свою сотню выступлений.

Еще два игрока, которые продолжают рост – представители "Динамо", Ярмоленко и Буяльский. Андрей на международной арене за киевлян провел 89 матчей (могло быть больше, но игру против "Хоффенхайма" он пропустил через микротравмы). У полузащитника не так много результативных действий за клуб: всего 21 гол и 5 ассистов, наибольшая активность пришлась на сезоны между 2013 и 2016 годами. Однако сейчас, даже в 34 года, он остается нужным игроком киевского фланга, способного навязать борьбу тому же "Лацио". Ему также можно добавить в свой рейтинг по меньшей мере 6 игр и уже в следующем году точно стать четвертым гвардейцем украинского футбола в Европе.

Буяльскому с этим будет труднее: его в центре подсиживает Пихаленок, к тому же, стало меньше выходов на поле. Если во время квалификации в ЛЧ он был еще игроком хотя бы ротации, то сейчас не попадает даже в состав динамовцев. У Виталия за 10 лет есть 84 игры в Лиге чемпионов и Лиге Европы, на сегодня у него уже 14 голов и 15 ассистов, последнее взятие ворот датировано еще июлем 22-го, в ворота "Фенербахче".