Играйте в лаптях. В России министру спорта ответили на жалобы о проблемах из-за санкций

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов признался, что международные санкции сильно затронули областной спорт. По словам чиновника даже его сын не может купить футбольные бутсы.

Также большая проблема с хоккейной формой для детей, а особенно с пластиковой защитой.

"Несколько компаний ушли с рынка, ни по качеству, ни по объемам замены им нет", – заявил Абаренов в интервью "Матч ТВ".

Также министр добавил, что есть похожие трудности в фехтовании, стрельбе.

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Российские болельщики, комментируя слова Абаренова, не смогли сдержать своих эмоций, с сарказмом интересуясь, а что случилось в мире, что Россия получила такие санкции.

Другие юзеры спрашивают, где обещанное Путиным "импортозамещение", а также советуют в ближайшем будущем настраиваться на лапти и кеды.

Фанаты со стебом отмечают, что о каких проблемах рядовых граждан может идти речь, когда их "великая страна" провела испытания новой баллистической ракеты.

Министра упрекают, что за 20 лет правления Путина, РФ так и не смогла поднять экономику.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские болельщики не смогли сдержать негативных эмоций, комментируя выпуск передачи "Есть тема!" на пропагандистском телеканале "Матч ТВ", которым владеет "Газпром". Юзеры крайне негативно восприняли тему программы, под названием "Иуда из ютуба".