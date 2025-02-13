Игра Довбика, единственный скандинавский клуб и счастливчики плей-офф. Анонс первых стыковых матчей Лиги Европы

Лига Европы начинает свой первый в истории стыковой этап. 16 команд будут бороться за право официально попасть в евровесну: уже сейчас сойдутся фавориты, встретятся также обидчики "Динамо", будет несколько повторов с Этапа лиги, а Турция может потерять все свои команды. OBOZ.UA анонсирует все главные детали стыковых матчей турнира.

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"Порту" - "Рома"

Главное противостояние стыковых матчей Лиги Европы, где оба клуба провалили группу. Поражение от лидеров и потеря очков с аутсайдерами остановили команды от шанса прямого выхода, хотя отставание от первой восьмерки составляет всего несколько очков. Для нас пара интересна и участием украинца. Довбик – самый дорогой игрок римлян, хотя имеет полярное влияние на результаты, всего 2 гола за 8 игр. В новейшей истории команды встречались 4 раза, всего имеют 6 игр. Современная "Рома" может похвастаться отличной защитой – всего 6 пропущенных. "Порту" полностью опирается на Саму, 20-летнего ультрафорварда. А еще у португальцев проблемы с итальянскими командами. Сыграет ли на этом Раньери?

"ПАОК" - "Стяуа"

Повторение встречи группового этапа. Украинцы и в этом, и в следующем матче будут болеть за греков, ведь Румыния в таблице коэффициентов подошла критически близко и может обойти нашу ассоциацию. "Стяуа" позволили себе всего 2 ничьи, но 0:0 против аутсайдера "Гоффенгайма" помешала набрать нужных очков для борьбы за первую восьмерку. Проиграли они и "МЮ", поэтому единственный румынский клуб в еврокубках хочет цепляться за любую возможность дальнейших выступлений. Что касается "ПАОКа", то 6 из 8 матчей при его участии завершились голами только одной команды. 5 мячей "Ференцварошу" заложили запас, спасший их от вылета в последнем туре. Поэтому для орлов это тоже матч за жизнь. Это не последний клуб от Греции в Европе, но подарок в виде стыков нужно использовать.

"Рояль Унион" - "Аякс"

Первая встреча в истории. "Рояль Униону" повезло с календарем: самые сложные соперники выпали в начале общей группы, а затем бельгийцы выдали беспроигрышную серию, которой не помешало даже финальное поражение от "Рейнджерс". Удивительно, как команда, которая проводила треть игрового времени у чужих ворот и попадала в них на уровне с "Тоттенхэмом" или "Галатасараем", умудрилась едва не вылететь из ЛЕ. "Аякс" запомнился растерянностью: нидерландцы свои 3 поражения оставили на конец группы, превратившись из уверенного лидера группы в крепкого середняка. Еще им присуща жажда голов там, где соперник потеряет концентрацию. Очень интересно, как разные по стилю команды будут решать, кто достоин плей-офф?

"Ференцварош" - "Виктория"

На этом этапе встретились два обидчика киевского "Динамо". Группу они завершили одинаково, на соседних позициях в таблице, почти с равным количеством голов и упущенными возможностями. Одинаковы команды и статистически: мало бьют по воротам, так же плохо подходят и владеют мячом меньше чем 44%. "Ференцварош" - одна из немногих команд Этапа лиги, прошедшая его без ничьих, в то время как чехи сразу трижды делили очки. Пересекутся и два открытых лидера атаки обоих клубов: Аду с Варгой, последний еще и среди лучших бомбардиров ЛЕ. Для фанатов киевлян это матч с привкусом желания поражения обоим коллективам.

"Мидтьюланн" - "Реал Сосьедад"

В Лиге Европы плотность итоговой таблицы получилась еще больше, чем в Лиге чемпионов. "Мидтьюланн" похож на "Брест", потому что тоже показал себя как андердога соревнований, но затем выдал серию из трех подряд поражений и съехал из первой восьмерки во вторую половину таблицы. "Сосьедад" по дороге разгромил "Динамо", те 3 гола очень помогли получить позицию повыше в таблице. Обе команды свободно дают соперникам бить по своим воротам, из-за чего имеют по 9 пропущенных. Есть одно преимущество по типу УПЛ: испанский сезон продолжается без паузы, а вот у датчан было немного отдыха. Пиренейцы сохранили все свои клубы в ЛЕ и сегодня будут сражаться за максимальное представительство в евросезоне.

"Фенербахче" - "Андерлехт"

Матч для Особенного. Это очередная попытка Моуриньо выйти в столь знакомый финал Лиги Европы, но сначала нужно преодолеть "Андерлехт". Команда обижена дополнительными показателями, ведь там, где всё шло хорошо, бельгийцы уступили аутсайдерам и потеряли позиции лидеров. Команда Давида Юбера набрала достаточно очков, но не хватило всего нескольких забитых мячей. "Фенербахче" - агрессивный коллектив, аж 29 карточек за 8 игр плюс два удаления! Интересно, что фолы помогут соперникам, которые главные усилия возлагают именно на стандарты. Первая игра домашняя, следует ожидать насыщенный матч с турецкой атмосферой, ливнем голов и соревнованием за каждый клочок поля.

"АЗ" - "Галатасарай"

Несмотря на невероятный стартовый импульс, Турция может лишиться всех своих команд в еврокубках уже в феврале. Им тотально не везет. "Галатасарай" - команда с самым большим атакующим потенциалом всего турнира, чего стоит только тот матч с "Динамо" (3:3). Во всех матчах группы ЛЕ забивали и они, и их соперники. К началу основных соревнований турки имели 5% на победу в турнире, теперь же этот процент упал после нестабильного, преимущественно ничейного Этапа лиги. "АЗ" – мастера драмы, блокбастер 4:3 в последнем туре запомнится надолго. Еще одна пара стыков ЛЕ, где встретятся уже пересекавшиеся в группе команды. Тогда игра завершилась 1:1. Предсказуемо забивали Мэйнанс и Осимхен, от них голов ждут и сегодня.

"Твенте" - "Будет/Глимт"

"Твенте" за пять последних туров взяли 8 из 10 очков, за счет чего заскочили на 23-ю строчку. Хотя и этого могло не быть, если бы нидерландцы пропустили всего на 1 мяч больше. "Буде" - единственный сугубо скандинавский клуб стыков и им очень не повезло в последнем туре: играли с "Ниццей", которая давно вылетела из Лиги Европы, и упустили победу. Из-за этого остановились на 9 месте. Такие пары будут в каждом турнире, предусматривающем интригу до последнего тура – и поэтому мы видим вот эту дуэль. Одинаковая ставка на фланги, комбинационный футбол и попадание в офсайды. Экзотика для украинского зрителя запряталась именно в этом матче четверга.