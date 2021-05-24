Игорь Суркис поздравил "Шахтер", сказав про "украинский Донецк" и "Донбасс Арену"

Президент "Динамо" Игорь Суркис от имени клуба поздравил "Шахтер" с его 85-летием. Поздравительный текст опубликовала пресс-служба чемпионов Украины.

Обращаясь к "друзьям-соперникам", Игорь Михайлович отметил сложный, но яркий путь, который за такой внушительный промежуток времени прошел "Шахтер". Донецкий клуб поднялся от низших дивизионов советского первенства до элиты украинского и европейского футбола.

"Сейчас "горняки" являются постоянными участниками еврокубков и обладателями целой коллекции трофеев на внутренней и международной арене. А кроме того – достойным оппонентом и серьезным мотиватором для киевского "Динамо".

Суркис подчеркнул, что принципиальное соперничество "Динамо" и "Шахтера" на футбольном поле не только украшает украинский чемпионат, но и позволяет обоим клубам держать высокую планку и совершенствоваться, демонстрировать более зрелищный и качественный футбол.

"Нельзя забывать и о том, что донецкий "Шахтер" подарил киевскому "Динамо" ряд талантливых исполнителей, занявших важное место в истории "бело-синих" – Сергея Реброва, Виктора Чанова, Анатолия Конькова и других"

Упомянул Суркис и саму больную тему донецких болельщиков - возвращение в родной город.

"По случаю 85-летия "Шахтера" хотим пожелать вам продолжать ставить перед собой наивысшие цели и добиваться новых успехов на европейской арене, ведь это развивает отечественный футбол и вдохновляет идти вперед и нашу команду. И, прежде всего, желаем "горнякам" встретить следующий день рождения на родном стадионе, прекрасной "Донбасс Арене", в украинском Донецке"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее с поздравительным письмом в адрес своей команды выступил владелец "Шахтера" Ринат Ахметов.