Хватали за горло и били по коленям. Футболисты сборной Аргентины превратили в массовую драку матч против команды Эквадора U-15. Видео
Юношеская сборная Аргентины по футболу собранная из игроков не старше 15 лет устроила серьезный конфликт со сверстниками из Эквадора. Товарищеский матч между командами перерос в массовую драку.
Еще во время поединка аргентинцы играли грубо, используя запрещенные и грязные приемы.
Осознавая, что главный арбитр игнорирует фолы, один из аргентинских футболистов и вовсе схватил соперника за шею, чтобы доказать свое мнение.
После финального свистка, который зафиксировал победу Эквадора со счетом 1:0, на поле началось настоящее месиво. Игроки Аргентины использовали весь арсенал единоборств, чтобы доказать свое превосходство.
В ответ один из футболистов Эквадора вырвал угловой флажок, став размахивать им как копьем.
Как сообщал OBOZ.UA, между украинскими и грузинскими болельщиками произошел серьезный конфликт после матча между национальными сборными Украины и Грузии. Футбольный поединок 3-го тура Лиги наций состоялся в польской Познани.
После финального свистка грузинские фанаты устроили массовую стычку со зрителями из Украины. Причины инцидента неизвестны.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!