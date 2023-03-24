''Хоть бы психологов выделили'': аргентинский футболист назвал убийством отстранения России

Аргентинский защитник нижегородского "Пари НН" Лукас Масоэро призвал отменить отстранение российских команд от международных турниров. Он обвинил Международную федерацию футбола (ФИФА) и Европейский футбольный союз (УЕФА) в политизации спорта.

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Об этом Масоэро заявил в интервью порталу Sport24. Аргентинец ничего не сказал о войне в Украине, которая привела к отстранению представителей страны-агрессора от соревнований, а сделал акцент на том, что футболисты из России сильно страдают психологически.

"Все знают, что мешать политику и спорт бессмысленно. Я понимаю: ничего личного, только бизнес. Но в конечном итоге ситуация грустная. Никто ничего толком не говорит, просто банят Россию, и все. А зачем? Кому они сделали лучше? Только хуже. Многие русские сейчас впервые играли бы в Лиге чемпионов или стремились бы к ней. Нет, просто убивают их мечты, и все. Ладно, приходится это делать – но почему никак не поддержать самих футболистов? Хоть бы психологов выделили, как-то поддержали бы. Но таких программ никто не вводит", – сказал Масоэро.

Ранее аргентинский футболист выразил восторг кремлевским диктатором Владимиром Путиным, которого назвал "мастером геополитики".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная России не смогла обыграть Иран в товарищеском матче и подверглась жесткой критике со стороны своих болельщиков.

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