Хорватский тренер общается с футболистами на украинском языке

Хорватский наставник футбольного клуба "Днепр-1" Игор Йовичевич признался, что на тренировках днепровской команды ведет занятия преимущественно на украинском языке.

По словам главного тренера, ему иногда приходится переходить на испанский, для своего помощника по физподготовке Мартина Изана.

"Есть русскоязычные, тоже нужно немного переключиться. Хотя я преимущественно на украинском языке", – отметил Йовичевич в эфире "Футбол NEWS"

Хорват не смог ответить, сколько он сжигает калорий во время тренировки.

"Коучинг, это очень важный для тренировочного процесса. Нужно быть в процессе. Ты задумываешь какие-то тактические схемы, в них важны микроэпизоды, из которых состоит футбол", – подытожил специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Йовичевич рассказал, почему поет гимн Украины. По его словам, он всегда болел за национальную команду нашей страны.

В одном из своих ранних интервью Йовичевич признался, что очень переживает за ситуацию на востоке Украины и сравнил нынешнюю обстановку на Донбассе с войной в Югославии.

В ноябре прошлого года между Йовичевичем и нападающим "Колоса" Евгением Селезневым произошел конфликт. В ходе перепалки в подтрибунном помещении "Днепр-Арены" Йовичевич попросил Селезнева отвечать ему на украинском языке.