Хорватия – Италия: все подробности ключевого матча Евро-2024

Сборные Хорватии и Италии в лобовом противостоянии определят второго участника плей-офф чемпионата Европы по футболу 2024 года от квартета В. Команды сразятся в третьем туре группового этапа в понедельник, 24 июня.

Видео дня

Встречу принимает стадион "Ред Булл Арена" в Лейпциге. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Хорватия – Италия. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ХОРВАТИЯ – ИТАЛИЯ

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

ПРОГНОЗ НА ХОРВАТИЯ – ИТАЛИЯ

Фаворитами игры считаются итальянские футболисты. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 2,40. Ничья оценивается котировкой 3,30. А показатели на успех хорватской сборной достигают уровня 3,00.

СУДЬИ НА ХОРВАТИЯ – ИТАЛИЯ

Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Нидерландов, которую возглавляет Данни Маккели. Помогать ему будут лайнсмены Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Роль четвертого рефери исполнит Сердар Гэзюбююк.

На матче также будет задействован система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Роб Диперинк.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Хорватия: Ливакович – Шутало, Эрлич, Гвардиол; Модрич, Ковачич – Пашалич, Сучич, Крамарич – Будимир, Крамарич.

Италия: Доннарумма – Дармиан, Бастони, Калафьори, Ди Лоренцо – Кристанте, Жоржиньо – Барелла, Пеллегрини, Кьеза – Ретеги.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Испания уже гарантировала себе выход в плей-офф с первого места. Хорватию в игре с Италией устраивает только победа, а "скуадре адзурре" достаточно сыграть вничью.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды встречались друг с другом девять раз. Преимущество на стороне хорватов, которые проиграли всего один матч при трех победах. При этом три последние игры команд завершились с одним и тем же счетом 1:1.

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