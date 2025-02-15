'Хачериди били в душевой'. Известный голкипер рассказал о случае, который произошел с футболистом сборной Украины

Бывший вратарь луцкой "Волыни" Всеволод Романенко вспомнил один из инцидентов, произошедших с его бывшим одноклубником Евгением Хачериди. По его словам, в то время 20-летний футболист вёл себя не самым лучшим образом, что спровоцировало недовольство партнеров по команде.

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В итоге это привело к тому, что в клубной раздевалке Хачериди получил от своих же одноклубников.

"Помню, что Хачериди и избивали в душевой. Женя тогда немного некрасиво себя вел. Его привезли из Мелитополя, а за три игры он уже успел собрать кучу жёлтых карточек. Хотя как игрок он был действительно классным", – рассказал Романенко в интервью "Украинскому футболу".

Также экс-голкипер поделился ещё одной историей о характере Хачериди. По его словам, во время игры в Черкассах защитнику нужно было купить новые бутсы, так как старые пришли в негодность. Главный тренер "Волыни" Виталий Кварцяный выделил Хачериди 300 долларов и отправил на рынок вместе с помощником Степаном Павловым. Однако защитник неожиданно решил, что новая обувь ему не так уж и нужна.

"Женя посмотрел на бутсы, а потом говорит Павлову: "Степаныч, да на хуй мне эти бутсы. Б***ь, смотри, какая кепка классная, купи мне кепку". Не знаю, что ему купили в итоге, но такая история точно была, – вспомнил Романенко.

Кроме того, он рассказал, как Хачериди проявил себя в "Динамо" при Олеге Блохине. По словам Романенко, в команде действовал штраф в 100 долларов за выход на тренировку без щитков.

"Блохин спрашивает: "Где твои щитки?" Женя отвечает: "Нет их". Олег Владимирович сразу: "100 долларов штраф". А Хачериди достаёт из гетр купюру и прямо на месте отдаёт Блохину", – рассказал бывший голкипер.

Напомним, что Евгений Хачериди начинал играть в футбол в Мелитополе за клуб "Олком". В сезоне 2006/07 на правах аренды выступал за "Волынь" в Первой лиге в амплуа нападающий. Луцкий клуб заинтересовался перспективным игроком и летом 2007 года выкупил контракт игрока за 10 млн. грн. В январе 2008 года перешел в киевское "Динамо".

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